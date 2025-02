Esonero in Serie A: decisione presa, il presidente fa una promessa

Arrivano le parole da parte del presidente riguardo l’esonero dell’allenatre. Ecco le ultimissime notizie sulla scelta del tecnico.

Tifosi in allerta dopo le dichiarazioni del patron che è stato intervistato da Sky Sport. Ci sono delle novità in merito al futuro in panchina dell’allenatore, che sta tentando di portare le sue idee di calcio in Serie A, in una squadra anche molto giovane.

La scommessa del club, però, non sta producendo dei grandi successi in termini di risultati finali. Ecco quale, sarà, dunque, il destino del tecnico.

Il dibattito è sempre aperto tra i risultatisti e i giochisti. Tra chi tiene in considerazione la prestazione della squadra e chi invece guarda solo al risultato finale, senza badare del gioco espresso.

Ai tempi d’oggi il calcio è cambiato, rispetto al passato, ed è per questo motivo che molte società si stanno allineando con i tempi e tendono a puntare su tecnici giovani, di prospettiva, capaci di mettere in campo idee innovative che non sempre sono sinonimo di vittoria.

Talvolta, infatti, i risultati di un giovane giochista non rispecchiano le prestazioni della squadra. Pur giocando bene, alla fine a rischiare l’esonero è sempre il mister che non raggiunge gli obiettivi fissati dal club.

Quale allenatore rischia il posto in Serie A? Le parole del presidente

In Serie A è cambiata la mentalità con molte società che chiedono agli allenatori di esprimere un calcio moderno e divertente.

Non è un caso, infatti, che molte società hanno deciso di puntare su dei giovani alcuni dei quali stanno rendendo al massimo. Altri, invece, nonostante l’enorme produzione di calcio offensivo messo in mostra, arrancano in classifica.

Un esempio su tutti è la Juventus, con Thiago Motta che non riesce ad ingranare. Ma anche altri allenatori sono sulla lente d’ingrandimento dei club.

In questo caso, però, da parte della società c’è totale fiducia nell’operato dell’allenatore del Como Fabregas che non è a rischio esonero.

Anzi, il presidente è pronto a blindarlo in vista del futuro: ecco le sue dichiarazioni.

Quali sono le squadre interessate a Fabregas?

“Tutti noi vogliamo che Fabregas resti qui a Como per sempre. Noi vogliamo restare. Le ambizioni devono essere forti anche quando arriveranno dei momenti di difficoltà, dobbiamo saper gestire tutto con calma”.

Così il presidente del Como Mirwan Suwarso, ai microfoni di Sky Sport, riguardo il futuro dell’allenatore Cesc Fabregas.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Roma è una delle squadre che sta monitorando la situazione dell’ex centrocampista dell’Arsenal che, alla sua prima esperienza nel campionato italiano, sta stupendo davvero in tanti.

I giallorossi, comunque, non sono gli unici visto che anche da Barcellona c’è interesse per Fabregas che in futuro potrebbe tornare in blaugana nelle vesti di allenatore. L’intenzione del Como, però, è quella di strappare la riconferma del tecnico spagnolo che avrà ancora tanto da lavorare per plasmare la propria squadra.