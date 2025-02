Roma, scelto il nuovo allenatore: arriverà a stagione già iniziata

Colpo di scena in Serie A con la Roma che è pronta a svelare il nuovo progetto e cercare di trovare una continuità importante di risultati in vista del futuro con il nuovo allenatore.

In questo momento il club giallorosso non si ritrova per niente dove credeva di poter stare ad inizio stagione. Tanta confusione e scelte sbagliate nei Friedkin che hanno esonerato già due allenatori quest’anno (De Rossi e Juric) e ora cercheranno di fare le cose in maniera diversa. Già con l’arrivo di Claudio Ranieri si è visto che qualcosa è cambiato e già nel mercato di gennaio sono arrivate risposte importanti.

Perché la Roma sta costruendo la squadra del futuro e molto dipenderà anche da chi sarà il prossimo e nuovo allenatore che arriverà nella Capitale per cercare di dare nuovamente entusiasmo e provare a scrivere pagine importanti di storia in Italia. Adesso iniziano ad esserci conferme anche riguardo quella che sarà la scelta del nuovo allenatore della Roma.

Nuovo allenatore Roma: ecco quando arriva

La svolta può arrivare proprio in questi prossimi mesi perché si parla di chi può essere il prossimo allenatore della Roma con Claudio Ranieri che reciterà una parte importantissima nella scelta. L’attuale tecnico è arrivato in soccorso di una delle sue squadre del cuore e ha anche accettato di entrare a far parte della dirigenza a fine stagione, dove gli è stato affidato il compito di essere decisivo per la scelta del suo successero.

Ci vuole qualcuno di grande spessore a Roma che possa avviare un progetto nuovo e si spera vincente per il futuro. Per questo motivo che ora iniziano già a circolare delle voci in merito a quelli che sono obiettivi e sogni della società con la tifoseria che ci spera.

Tra i nomi principalmente accostati alla Roma per il ruolo di allenatore ci sono Ancelotti e Allegri. Il primo che è alla guida del Real Madrid e potrebbe liberarsi però solo a metà luglio dopo il Mondiale per Club che c’è da giocare in estate, l’altro che è attualmente senza squadra e con una forte tentazione dall’Arabia Saudita.