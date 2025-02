Esonero dopo la Champions, tempo scaduto: Zidane il sostituto

Circola una voce in merito all’esonero dopo la Champions League, con il tempo che risulterebbe scaduto.

“Game Over”, scrivono sull’allenatore che rischia il posto, a seguito dei risultati trovati di recente e che complicano ancora di più le cose per uno dei top club che ambiva alle alte posizioni in classifica e si trova col rischio dell’eliminazione in Champions League.

Troppi, infatti, i 15 punti di distanza dal primo posto. Distanza che ha portato il club all’attenta valutazione sul futuro del proprio allenatore.

Esonero dopo la Champions League: Zidane il possibile sostituto

Il possibile sostituto in panchina nel nome di Zizou Zidane, tecnico che cerca la grande occasione dopo la lunga pausa da quando si è lasciato col Real Madrid, ormai diversi anni fa, appunto.

Probabilmente nessuna delle esperienze proposte, dai diversi club al mondo, ha mai convinto davvero Zidane ad accettare. Forse anche perché in attesa della Francia che però, a prescindere da Deschamps che dirà addio dalla panchina dei francesi, lasciando vacante il posto da Commissario Tecnico, non pare esser stato ancora contattato.

E allora ecco che l‘occasione per Zidane arriverebbe dalla Premier League dove, per Pep Guardiola, il ciclo sarebbe finito. Tempo scaduto per l’allenatore che, a prescindere dal fatto che rischia di veder interrotto il suo cammino in Champions League per mano di un club importante come il Real Madrid, verrà probabilmente esonerato alla fine di questa stagione.

Esonero e scelta Zidane: quando dirà addio il tecnico

Stando a ciò che riferiscono i tabloid inglesi, a 24 ore circa passate dalla sfida persa contro il Real Madrid all’Etihad, la posizione di Pep Guardiola lo vedrebbe out dal progetto, con esonero che si consumerebbe alla fine di questa stagione. Potrebbero, dal club inglese, decidere di salutarlo soltanto al termine di questa annata, per poi scegliere di separarsene, salutando il tecnico nella speranza di poter veder lasciata una “base solida” con piazzamento, quantomeno, nella prossima Champions League per l’allenatore che arriverà al suo posto.

Traghettatore o Zidane a fine stagione? Due ipotesi, una anche italiana

C’è anche un’ipotesi italiana per la panchina del Manchester City, di fronte alla possibilità di vedere un traghettatore al posto di Guardiola. A quel punto il City darà possibilità ad un’opzione italiana, nel nome di Maurizio Sarri che potrebbe tornare in Premier League, dopo il suo passato al Chelsea. Altrimenti si andrà avanti con Guardiola, per poi scegliere un profilo importantissimo, nel nome di Zinedine Zidane.