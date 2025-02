Un altro esonero in Italia: spunta il sostituto a sorpresa

È da poco successo al Monza con Bocchetti, ma un altro esonero può consumarsi in Italia, secondo ciò che si racconta in mattinata.

Lo scontro diretto con rimonta nei minuti di recupero, con addirittura due gol trovati, risulta così fatale da aver acceso il consueto “out” accanto al nome del tecnico, via social, per manifestare tutto il proprio malcontento. Una delle piazze più importanti del campionato, in Italia, non ne può più di vedere lontana la vetta, con le alte ambizioni che pure la società ha posto, dimostrandolo apertamente anche nel mercato fatto sia in estate che in questa sessione di “riparazione”, in inverno.

Colpi di un certo spessore e con l’intento di primeggiare, non vedono rispecchiato quanto sta facendo la squadra in campo e con la possibilità dell’esonero che è stata svelata da La Repubblica, nel corso di questa mattinata. A sorpresa adesso, in Italia, potrebbe consumarsi un esonero con “ritorno a casa” per il tecnico.

Esonero in vista in Italia: la classifica condanna il tecnico

Sa quasi di sconfitta l’ultimo pareggio che è arrivato nei minuti finali, con ben due gol rimontati nei minuti di recupero. La classifica dice che adesso, il club coinvolto nei rumors legati all’esonero, è addirittura scivolato al nono posto. Troppo lontano da quelle che sono le alte ambizioni della società stessa, che ha messo in piedi un organico di un certo spessore, per dare al proprio allenatore ciò che la piazza vuole.

Ed è infatti il tecnico ex Sassuolo a rischio esonero, stando a ciò che riportano dalla stessa fonte. Con il pareggio trovato nello scontro diretto per rilanciarsi in classifica, subìto nei cinque minuti finali, il club potrebbe essere costretto allo stravolgimento.

Si tratta del Palermo che, in Serie B, potrebbe salutare con il licenziamento il tecnico Alessio Dionisi. L’ex Sassuolo, al nono posto col Palermo, rischia il posto.

Esonero in Italia: i risultati e la classifica obbligano il club

I risultati e l’attuale classifica, obbligano il Palermo a porsi degli interrogativi sull’operato di Alessio Dionisi. Il tecnico che allena il club del City Group si trova al nono posto e con lo scarso rendimento della propria squadra. Pertanto, al fine di vedere risalita la squadra che ha pure preso il bomber dalla Serie A, dal Venezia, potrebbe procedere sull’esonero di Dionisi e dare lo scossone al club. Prima che sia troppo tardi.

Esonero e ritorno a casa: circola una voce

Potrebbe tornare a casa, Fabio Liverani, dopo l’esperienza vissuta al Palermo da calciatore. Tra gli allenatori liberi, proprio il tecnico che sembrava ad un passo al ritorno a Terni. Le cose per lui potrebbero prendere una piega diversa con l’arrivo al Palermo, in caso di esonero per Dionisi. Tra i nomi, anche se risulta fuori portata per ora, anche quello di Luca Gotti.