Esonero a poche ore dalla Champions: scelto anche il sostituto

Nonostante la vittoria nell’ultimo weekend di campionato, la dirigenza ha preso una decisione più che importante in vista del proseguo della stagione.

Come un fulmine a ciel sereno, infatti, è stato comunicato l’esonero dell’allenatore, che mai come quest’anno si è dimostrato essere particolarmente in difficoltà. Fino all’ultimo si è cercato di dare fiducia a lui, al suo lavoro ed allo staff, ma qualcosa avrebbe fatto scattare la proprietà, che nonostante la vittoria nel derby ha comunque deciso di cambiare in panchina.

La cosa particolare è che questo terremoto è avvenuto a poche ore dalla prossima partita di Champions, dove la squadra si giocherà il passaggio del turno agli ottavi di finale.

Esonero a poche ore dalla Champions

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati mondiali ed europei, dove nelle scorse ore è saltata l’ennesima panchina della stagione.

Questo ribaltone, a dirla tutta, ha sorpreso e non poco l’ambiente, anche perché nell’ultima giornata di campionato la squadra aveva vinto convincendo non solo dal punto di vista del risultato (3-0), ma anche della prestazione. Nel comunicato pubblicato nel pomeriggio di ieri la società ha anche spiegato il perché di questa decisione, ma l’impressione è il motivo principale possa essere il fatto che ad oggi la formazione è ben lontana dagli obiettivi che si era prefissata all’inizio della stagione. Questo ritardo a quanto pare è inammissibile, ed è per questo motivo che si è optato per un esonero che comunque fa discutere, soprattutto per le tempistiche, dato che è arrivato a poche ore dall’importante sfida di Champions League di domani.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi de Il Corriere dello Sport, riprendendo il comunicato del club arrivato nel pomeriggio di ieri, il Feyenoord ha deciso di esonerare Brian Priske, giustificando la propria scelta tirando in ballo i risultati contrastanti e la mancanza di affiatamento.

Scelto anche il sostituto (ad interim)

Brian Priske non è più l’allenatore del Feyenoord, ed a questo punto sorge spontaneo domandarsi chi siederà sulla panchina della squadra di Rotterdam per la partita di Champions League contro il Milan in programma domani sera.

Al momento il club olandese starebbe compiendo le sue valutazioni, ma l’impressione è che tra poco più di 24 ore la squadra verrà guidata ad interim Pascal Bosschaart, allenatore dello Jong Feyenoord, l’U23 per intenderci. Per sostituire nel lungo periodo Priske, però, scrive Il Corriere dello Sport che il nome più caldo è quello di Marino Pusic, allenatore dello Shakhtar ed ex vice di Arne Slot proprio a Rotterdam.