UFFICIALE – Esonero prima del Milan: annuncio sul sostituto

A dir poco clamorosa la notizia che arriva a poche ore dalla sfida contro il Milan, in merito all’annuncio ufficiale sull’esonero.

Nel corso di queste ore e proprio mentre il Milan si prepara ai play-off di Champions League e con le sfide di campionato recenti dove il club non ha ben figurato, ecco che scatta l’esonero.

Il club in questione ha urgente bisogno, probabilmente, di dare una scossa all’ambiente che è stata data da parte della società. Una scossa che vede coinvolto l’allenatore che, sin da subito, ha dovuto lasciare il proprio ufficio e gli allenamenti, con i quali stava preparando la sfida importantissima e da scontro diretto contro i rossoneri. L’esonero con annuncio ufficiale sarà annunciato, in merito anche al sostituto, tra questa sera e la mattinata di domani.

Esonero confermato, ufficiale la decisione prima del Milan

Prima di scendere in campo contro il Milan e nei giorni che anticipano la sfida contro i rossoneri, l’annuncio a sorpresa che ha ben presto fatto il giro del web.

Perché proprio nel corso di queste ultime ore è stata ribaltata la situazione. Prima di scendere in campo contro il Milan, in quella che è la partita probabilmente più importante della stagione perché è dalla stessa sfida con i rossoneri che sarà indirizzata l’annata del club, la decisione sulla quale non torna indietro la società in questione.

Si tratta della “rivale” rossonera in Champions League. Mercoledì sera il Feyenoord scenderà in campo contro la squadra dell’ex Santiago Gimenez e dovrà fare i conti non solo sul lato “emotivo” di sfidare il proprio ex centravanti, ma dovrà farlo senza neppure il suo vecchio allenatore che è stato ufficialmente esonerato prima di Feyenoord-Milan.

Esonero ufficiale: clamoroso colpo di scena prima della Champions

È un vero e proprio colpo di scena, quello dell’esonero prima della sfida col Milan, in Champions League. Sembrava potersi giocare l’ultima chance proprio in questa gara da dentro o fuori nell’andata e ritorno che si giocherà prima in Olanda e poi a San Siro, tra Feyenoord-Milan. I play-off si giocano in Champions League nella serata di mercoledì e il Feyenoord non avrà più in panchina il tecnico Brian Priske. Una scelta analoga a quella vissuta dal Milan con Fonseca che, esonerando il portoghese prima della Final Four e della partenza per l’Arabia Saudita, scelse Conceicao. Da capire quale sarà la scelta in panchina degli olandesi perché mancano più o meno 48 ore alla sfida di Champions.

Chi ci sarà in panchina contro il Milan? Quando sarà annunciato

Secondo ciò che informano da SportMediaset, il tecnico che ci sarà in panchina contro il Milan sarà annunciato ufficialmente nella giornata di martedì. Si vocifera possa esserci una soluzione “interna” per il Feyenoord ed è difficile che, a pochi giorni dal match, si scelga un allenatore dal profilo e dall’esperienza internazionale.