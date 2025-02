Salta l’arrivo del CT: il nuovo allenatore lo pescano dalla Primavera

Nel corso di queste ore si è parlato tanto di un possibile approdo in panchina del CT, ma le carte in tavola sarebbero state stravolte.

Stando alle ultime notizie, infatti, la Federazione si sarebbe opposta alla possibilità di perdere l’allenatore, convinta che al momento non ci sarebbe di meglio in circolazione. Questa presa di posizione ha inevitabilmente complicato i piani del club, che adesso si trova costretto a mettersi nuovamente alla ricerca di un profilo che possa essere in grado di prendere in mano le redini della squadra e farla risalire in campionato.

Al momento ancora nessuno convincerebbe del tutto la dirigenza, che starebbe seriamente valutando la soluzione interna, che prevederebbe addirittura la “promozione” dell’allenatore della Primavera.

Cambia tutto: salta l’arrivo del CT

Nelle prossime ore potrebbe saltare l’ennesima panchina in Italia. La sconfitta maturata al termine della partita dell’ultimo weekend di campionato non sarebbe stata digerita dalla dirigenza, che arriva a questo punto ha perso tutta la fiducia nei confronti dell’allenatore.

A questo punto da qui a qualche ora potremmo aspettarci la comunicazione dell’esonero del tecnico, consapevole lui stesso di essere giunto oramai al capolinea. Sarà curioso capire però con chi il club lo sostituirà, anche perché nel corso di queste ore si è parlato di contatti costanti con la Federazione per cercare di liberare il commissario tecnico, che però non diventerà il nuovo allenatore della squadra. I vertici del calcio nazionale hanno fatto posto resistenza difronte alle avance del club, che arrivato a questo punto si trova costretto a mettersi nuovamente alla ricerca di un profilo valido al quale affidare la panchina, anche se un’idea l’avrebbe già.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di TMW, Angelo Bollini non sostituirà Bonera sulla panchina del Milan Futuro dopo che la Federazione Italiana si è rifiutata di lasciar partire il CT dell’U19, complice anche l’importante rapporto che lega l’ex Salernitana al presidente Gravina.

Il nuovo allenatore arriva dalla Primavera

Arenatasi la pista che porta ad Angelo Bollini, il Milan starebbe vagliando la soluzione interna, l’unica che a quanto pare convincerebbe la dirigenza rossonera, almeno per il momento.

Stando ai colleghi di MilanNews.it, infatti, in caso di esonero di Bonera il Milan Futuro potrebbe “promuovere” dalla Primavera Federico Guidi, allenatore arrivato in estate dalla Roma Primavera e che alla guida dell’U19 rossonera starebbe facendo più che bene, vista la semifinale di Coppa Italia conquistata ed una classifica che sorride in maniera sgargiante a favore dei piccoli diavoletti, che ricordiamo essere una squadra composta da molti giocatori sotto età. Insomma, se non si dovesse trovare una soluzione adeguata a breve termine, ecco che Federico Guidi potrebbe diventare il nuovo allenatore del Milan Futuro.