Sconfitta fatale, esonero inevitabile: la scelta sull’ex Milan

Il calcio italiano è arrivato nel momento clou della stagione: ora è pronto un nuovo esonero dopo la sconfitta che diventa fatale per il tecnico.

Le ultime partite hanno mandato un messaggio netto alla società e alle squadre in difficoltà e ora la dirigenza ha intenzione di mettere una pezza e ripartire con un nuovo progetto. Le sconfitte sono il sale per arrivare alla soluzione finale e all’addio dell’allenatore per non restare bloccati nelle sabbie mobili e rischiare di retrocedere.

I risultati decidono sempre il destino degli allenatori e delle squadre perché se i progetti non vanno come ci si aspettava l’unico modo per riuscire a salvare la questione è esonerare l’allenatore e cambiare progetto.

Ennesima sconfitta e nuovo esonero: decisione a ore

Siamo ormai oltre la metà della stagione, e alcune società vivono un periodo davvero delicato che rischia di cambiare gli obiettivi stagionali che erano stati prefissati all’inizio del campionato. I risultati delle ultime settimane parlano chiaro e le difficoltà stanno diventando davvero enormi, per questo motivo si è deciso di prendere decisioni forti.

La situazione in alcuni campionati è da tenere sotto controllo perché da un momnto all’altro potrebbe esserci un vero e proprio terremoto societario che può portare a grossi cambiamenti.

Secondo le ultime notizie, è pronto un altro esonero dopo l’ennesima sconfitta che ha mandato nel caos la società e anche tutto il gruppo squadra.

Milan Futuro ancora sconfitto: Bonera verso l’esonero

Il Milan Futuro in Serie C vive un momento complicatissimo. Nelle ultime 10 partite di Serie C sono arrivate solo due vittorie e la sconfitta interna di oggi contro la Lucchese ha messo a soqquadro tutto quello che era stato progettato nei mesi scorsi.

Daniele Bonera è l’allenatore del Milan Futuro e potrebbe non esserlo più nelle prossime ore. Secondo quanto riferisce Matteo Moretto la situazione dei rossoneri in Serie C è molto calda e rischia di “incendiarsi” nel’arco di pochi giorni.

L’esonero di Daniele Bonera dal Milan Futuro è ormai vicinissimo. La situazione è complicatissima, visto che la squadra è al terzultimo posto in classifica e rischia la retrocessione in Serie D.

Esonero Bonera: c’è Favo all’orizzonte

L’esonero di Daniele Bonera dal Milan Futuro è dietro l’angolo. Le prossime ore saranno decisive per il futuro dell’ex difesore rossonero che non è stato minimamente in grado di essere il fulcro del progetto del club in Serie C.

All’orizzonte per il Milan Futuro ci sarebbe il nome di Favo. Al momento non c’è stato nessun contatto tra la dirigenza e l’allenatore dell’Italia U17 ma la situazione può cambiare da un momento all’altro.