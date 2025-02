Juventus, dal PSV il nuovo attaccante: 50MLN

La Juventus si è messa alla ricerca di un nuovo attaccante per rendere ancora più competitiva la rosa di Thiago Motta: colpo dal PSV.

I bianconeri hanno sicuramente una rosa molto forte ma la situazione non è delle migliori. visti i risultati estremamente altalenanti di questa stagione e le difficoltà a raggiungere un certo status e per questo motivo Giuntoli si è messo già al lavoro per capire come perfezionarla, quali calciatori poter cedere alla fine della stagione e soprattutto quali volti nuovi portare alla Continassa.

La sfida di Champions League contro il PSV sarà decisiva per il futuro, non solo sportivo ed economico ma anche relativo al mercato: c’è un affare che si può già chiudere.

Calciomercato Juventus: colpo dal PSV dopo la Champions League

La Juventus ha una grossa opportunità di andare avanti in Champions League. Ai playoff la squadra di Thiago Motta affronterà il PSV Eindhoven, già affrontato nel girone unico, per una doppia sfida in cui i favoriti sono proprio i bianconeri e le chance di passare agli ottavi di finale sono molto elevate.

La partita contro il PSV sarà anche un ulteriore modo di studiare alcuni dei talenti del club olandese che potrebbero fare molto comodo alla Juventus di Thiago Motta in vista della prossima stagione.

Secondo le ultime notizie di mercato, infatti, Cristiano Giuntoli sta monitorando uno degli attaccanti del PSV e vuole chiudere il colpo già verbalmente dopo la Champions League.

Juventus, affare con il PSV: Bakayoko nel mirino

La Juventus ha un parco attaccanti ormai completo ma per l’estate ci sarà una sana rivoluzione che vedrà vari addii e un restyling totale perché non tutti sono all’altezza delle aspettative e non tutti stanno rendendo per quanto e come avrebbero potuto.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, il nome di Johan Bakayoko è finito nel mirino della Juventus. In realtà già in estate i bianconeri avevano sondato il terreno per l’attaccante belga ma le richieste degli olandesi erano considerate esose e alla fine virarono su Nico Gonzalez. Ma l’argentino e alcuni suoi compagni di reparto non sono stati mai al top fino a questo momento e quindi non è da escludere un nuovo assalto.

Anzi, il doppio incontro di Champions League sarà fondamentale da questo punto di vista: ci sarà anche un colloquio tra i dirigenti per capire la fattibilità dell’affare.

Bakayoko alla Juventus: servono 50 milioni, occhio alla concorrenza

Il PSV Eindhoven chiede 50 milioni per cedere Bakayoko alla Juventus. Il classe 2003 è considerato uno degli esterni più forti d’Europa e la squadra olandese non intende privarsene facilmente. Ma ha il contratto in scadenza nel 2026 e questo potrebbe giocare a favore dei bianconeri che possono provare ad abbassare sensibilmente le richieste.

L’affare Bakayoko non sarà semplice per la Juventus. Dall’Inghilterra si registra il forte interesse del Newcastle per il belga e alla fine si giocherà tutto sulla volontà del ragazzo: per Bakayoko è in corso una battaglia bianconera.