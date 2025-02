Eliminazione fatale, esonero deciso: bloccato ten Hag

La partita di ieri, combaciata con l’eliminazione dalla coppa, potrebbe essere stata l’ultima dell’allenatore alla guida della squadra.

Stando alle ultime notizie, infatti, la dirigenza dovrebbe riunirsi nelle ultime ore per decidere il da farsi con il tecnico, che potremmo dire avere oramai le ore contate. Quella di ieri sera poteva rappresentare essere per lui un’ultimissima spiaggia, ma anche ora una volta la squadra ha deluso le aspettative perdendo ed uscendo da una competizione decisamente alla sua portata.

C’è bisogno di una svolta, immediata, ed è per questo che nelle prossime ore il club potrebbe (finalmente) procedere con l’esonero dell’allenatore, rimasto in panchina forse più di quanto lui steso effettivamente si aspettava.

Eliminazione fatale: esonero imminente

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati mondiali ed europei, dove infatti nelle prossime ore potrebbe saltare l’ennesima panchina della stagione.

A detta di molti l’allenatore è rimasto alla guida della squadra più di quanto effettivamente ci si potesse immaginare, anche perché i risultati, più che deludenti, sono evidenti. La partita in coppa di ieri rappresentava essere un’ultima spiaggia per lui ed anche per la squadra, ma come spesso accaduto nel corso della stagione le cose non sono andate secondo le aspettative, con la dirigenza che questa volta difficilmente lascerà passare questa sconfitta, che tra le altre cose coincide con una scottante eliminazione. Insomma, da qui alle prossime ore tante cose potranno cambiare, con l’allenatore oramai già proiettato all’idea di dover prendere le sue cose e lasciare l’ufficio.

Stando alle ultime notizie, dunque, il Tottenham potrebbe esonerare Ange Postecoglou nella giornata di oggi dopo l’eliminazione in FA Cup per mano dell’Aston Villa. Gli Spurs starebbero accumulando umiliazioni su umiliazioni in questa stagione, inaccettabile per un club come quello di Londra che dovrebbe invece stare ogni anno ai vertici del calcio inglese ed europeo.

Bloccato ten Hag per la panchina

Ange Postecoglou ha dunque le ore contate alla guida del Tottenham. L’allenatore australiano potrebbe essere esonerato dopo l’ennesima umiliazione della stagione, che ha coinciso con l’eliminazione degli Spurs in FA Cup.

Nel corso di queste settimane si è con insistenza accostato il profilo di Maurizio Sarri al club del nord di Londra, ma stando alle ultime notizie il Tottenham potrebbe affidare la panchina ad Erik ten Hag, profilo piuttosto contestato in Inghilterra ma che non ha praticamente mai avuto la possibilità di lavorare come si deve dalle parti di Manchester. Qualora si decidesse di esonerare Postecoglou, ecco che una chiamata all’olandese gli Spurs sarebbero pronti a farla. Staremo a vedere.