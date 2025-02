Serie A, un altro esonero: il sostituto a sorpresa

Sconfitta fatale, che porta inevitabilmente alla scelta sull’esonero, secondo ciò che si racconta in questo week-end.

In Serie A, dopo quanto si è già visto su diverse panchine, un altro esonero può consumarsi a seguito della bruttissima prestazione in questo fine settimana del club che è costretto, probabilmente, a dare una scossa alla propria squadra.

La guida tecnica può cambiare, con una scelta a sorpresa che riporterebbe un ex Serie A su una panchina importante, considerando la piazza che lo cercherebbe di fronte al possibile licenziamento. Alcune voci di recente erano circolate in merito alla separazione con il proprio allenatore che, a seguito di una nuova “umiliante” sconfitta per il risultato che è venuto fuori nel corso di questo sabato, verrebbe dunque esonerato.

Esonero in Serie A: colpo di scena per la panchina

Scelta fatta in panchina, per il futuro. Il tecnico attualmente in panchina non continuerà la sua esperienza in Serie A. Da capire se l’esonero sarà immediato o se si darà ancora tempo all’allenatore che potrebbe pagare lo scarso rendimento e il largo risultato venuto fuori nel corso di questo week-end, in negativo.

Mai in partita quest’oggi la sua squadra, com’è già successo in altre occasioni nell’arco di tutto il campionato che si sta giocando quest’anno. Diversi i club che stanno faticando maggiormente e che hanno visto dunque allontanate le voci su un suo esonero che però, ad oggi, non si può più escludere.

Perché lo 0-5 rifilato dall’Atalanta, obbliga l’Hellas Verona a prendere dei provvedimenti. Da capire se saranno immediati, per quelle che sono le valutazioni in corso che arrivano al seguito della sconfitta con la Dea, nella serata di sabato. Il sostituto potrebbe essere un traghettatore dalla Primavera oppure un “grande nome” per il progetto tecnico da portare avanti e con la salvezza da ottenere in quest’annata difficile in Serie A.

Due soluzioni per la panchina: l’esonero può scattare per il week-end

Erano già circolati alcuni rumors, in precedenza, sull’esonero di Zanetti dall’Hellas Verona. Le cose sono cambiate, con Bocchetti che è finito al Monza – poteva prendere lui il posto di Zanetti – e Paolo Sammarco che potrebbe essere “promosso” in Serie A, come soluzione ad interim del club scaligero. Alla fine però, l’Hellas Verona, tenterebbe la soluzione diversa, dalla lista “svincolati” degli allenatori liberi. La scelta, a sorpresa, potrebbe portare a due ex Lecce. Da una parte Fabio Liverani e dall’altra, Luca Gotti.

Scelta obbligata in caso di esonero: lo dice il regolamento

Non può allenare un’altra squadra, nello stesso campionato, Luca Gotti. Secondo il regolamento in Serie A dovrà aspettare la prossima stagione il tecnico che, ad inizio stagione, si è seduto per 12 volte sulla panchina del Lecce, prima di essere sostituito da Marco Giampaolo. E allora ecco che le cose virano verso Fabio Liverani, allenatore che sembrava ad un passo dalla Ternana fino a pochi giorni fa.