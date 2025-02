Esonero annullato: squadra contro il presidente, caos in una big

Una storia incredibile che merita di essere raccontata a dovere. E’ successo in Italia con il presidente che si è messo contro l’allenatore e lo spogliatoio.

Ternana: cosa è successo con Abate?

In casa Ternana è stata una notte movimentata con il presidente D’Alessandro che s’è reso protagonista di un esonero inaspettato da parte dell’ex Milan Ignazio Abate. La miccia che ha fatto scatenare l’ira del patron è stata la decisione del tecnico di escludere dalla lista D’Alessandro jr, ovvero il figlio del patron che gioca nella squadra umbra.

Da qui, infatti, la scelta di esonerare Ignazio Abate e di richiamare sulla panchina della Ternana Liverani che aveva già accettato l’offerta. Successivamente, è arrivato il dietrofront con la squadra che ha chiesto espressamente al club di annullare l’esonero di Abate.

Un incontro chiarificatore è avvenuto nella notte con la decisione da parte della società di conferma in panchina Abate, che è attualmente in lotta per la promozione in Serie B e che ha dalla sua i giocatori e tutti i tifosi che hanno mostrata vicinanza verso il proprio allenatore.