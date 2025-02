Serie A, affare saltato: annuncio in conferenza stampa

In Italia è il calciomercato si è chiuso da quasi una settimana oramai, ma in altre leghe, europee e non, è invece ancora aperto.

Basti infatti pensare che uno dei protagonisti di questa Serie A avrebbe potuto chiudere le proprie valige in questi giorni per intraprendere una nuova ed entusiasmante avventura in carriera. Era tutto pronto, l’accordo tra i club c’era ed addirittura era stato anche programmato il piano di volo, visite mediche ed idoneità sportiva per il calciatore, ma l’annuncio in conferenza stampa dell’allenatore ha gelato e colto di sorpresa tutti, considerato il fatto che la situazione sarebbe stata completamente ribaltata.

Salta l’affare dalla Serie A

È sempre calciomercato, anche se in Italia le squadre non possono più rendersi protagoniste di operazioni, quantomeno in entrata, dato che qualcosa in uscita si potrebbe ancora fare, visto che in altre leghe la sessione di trasferimenti è ancora attiva.

Basti pensare che proprio in queste ore una società di Serie A stava trattando la cessione di uno dei suoi migliori giocatori. O meglio, l’operazione era giunta alle sue battute finali, con le parti che non dovevano fare altro che scambiarsi i documenti per dare il via libero definitivo al trasferimento del calciatore, che in tutto questo si era anche accordato con la sua nuova squadra. Insomma, era tutto apparecchiato, bisogna solo mettersi al tavolo e cominciare a mangiare, peccato però che dal nulla la situazione si sarebbe ribaltata, ma in negativo.

Nel corso della conferenza stampa dal ritiro di Abu-Dhabi della squadra, infatti, l’allenatore dello Spartak Mosca Dejan Stankovic ha smentito il possibile arrivo in Russia di Ivan Ilic, centrocampista del Torino che fino a qualche ora fa sembrava essere destinato a vestire la maglia dello storico club russo. Da capire cosa è successo dietro le quinte, con l’allenatore serbo inevitabilmente deluso per questo che starebbe succedendo.

Ribaltone a sorpresa: aveva anche già svolto le visite mediche

Ivan Ilic non diventerà un nuovo giocatore dello Spartak Mosca, e pensare che era tutto pronto per il suo trasferimento in Russia. L’accordo tra le parti c’era, così come quello tra il giocatore ed il club, eppure qualcosa sarebbe andata storta, anche perché all’8 di febbraio il giocatore non ha ancora raggiunto la squadra nel ritiro di Abu-Dhabi.

Addirittura in conferenza stampa Stankovic ha detto che non è più sicuro che Ilic approdi in Russia, quasi a voler mettere una volta e per tutte una pietra su quest’operazione, che vede il solo ragazzo come vera vittima, dato che a questo punto rischia di rimanere al Toro scontento.