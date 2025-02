Affare saltato sul gong: per 2 secondi, c’entrano i bianconeri

L’affare di mercato non è andato a buon fine a causa di un ritardo nell’invio della documentazione del contratto. Ecco il clamoroso retroscena che riguarda la squadra bianconera.

Ci storie incredibili che vanno raccontante come quella accaduta ieri nel corso dell‘ultimo giorno di calciomercato. Al fotofinish, infatti, una squadra di Serie A stava per completare l’operazione di calciomercato.

Ma un ritardo di appena 2 secondi ha fatto saltare l’affare che ormai già dato in dirittura d’arrivo. Ecco il racconto di Sky Sport riguardo questa trattativa che è saltata in modo davvero clamoroso.

Incredibile beffa per la società che non ha messo a segno l’ultimo colpo della sessione invernale di calciomercato.

Ecco il racconto della trattativa con le parti che fino all’ultimo hanno tentato, in tutti i modi, di depositare il contratto e chiudere questa operazione che avrebbe consentito al giocatore dei bianconeri di giocare in prestito in questa seconda parte di stagione.

Una trattativa in uscita che, in modo goffo, è fallita: ecco tutti i dettagli.

Cosa è successo l’ultimo giorno di mercato?

L’operazione era già pronta con le parti che avevano trovato l’accordo ma nel momento della deposizione del contratto c’è stato un ritardo che ha fatto saltare tutto.

Il sistema, infatti, oltre la mezzanotte non ha più accettato il deposito ed è per questo motivo che, in volata, all’ultimo secondo, l’affare dei bianconeri è saltato: per un ritardo di appena 2 secondi.

Una corsa contro il tempo che non ha trovato la conclusione di questo affare di calciomercato, che si era sviluppato nelle ore precenti alla chiusura della sessione invernale di calciomercato.

Ed è per questo motivo che i bianconeri non hanno chiuso la cessione alla Salernitana di Axel Guessand. Il difensore classe 2004, quindi, resterà a disposizione della squadra friulana.

Salernitana: mercato deludente con la beffa Guessand

Una vera e propria beffa per la società granata che aveva messo nel mirino il difensore dell’Udinese, individuato dal ds Valentini per rinforzare il reparto arretrato.

Alla fine, infatti, l’affare non è andato a buon fine per un ritardo della documentazione che è arrivata in Lega Serie A oltre mezzanotte. Ed è per questa ragione che la scoietà ha dovuto rinunciare al colpo in entrata Guessand che è rimasto all’Udinese.