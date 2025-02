Fabregas lascia Como e la Serie A: svelato dove allenerà

Nonostante la zona retrocessione disti appena due punti, il Como di Cesc Fabregas continua a sorprendere l’Italia e l’Europa intera.

Grande merito va al lavoro dell’allenatore spagnolo, che al termine di questo campionato potrebbe lasciare i Lariani per compiere un importante salto di qualità in carriera. Stando alle ultime notizie, infatti, Fabregas sarebbe finito nel mirino di una grande d’Europa, che da qui ai prossimi mesi potrebbe sedersi al tavolo col club di Serie A e gli agenti dell’allenatore per capire come liberarlo in vista della prossima stagione.

Il futuro di Cesc Fabregas sembrerebbe essere dunque lontano dall’Italia, ma occhio comunque ad uno scenario tricolore tanto interessante quanto concreto.

Nuova avventura per Fabregas

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Cesc Fabregas, che alla guida del Como non starebbe riuscendo ad ottenere i risultati che alla fine meriterebbe. Anche la sconfitta di ieri contro la Juventus è stata immeritata, per una squadra, la sua, che impone il proprio stile di gioco ed i propri ritmi anche contro avversarie decisamente più forti, proprio come la Vecchia Signora ad esempio.

Dopo essere stato un grande giocatore Fabregas si appresta a diventare anche un grande allenatore, lontano da Como però visto che al termine di questa stagione lo spagnolo potrebbe chiudere le proprie valige ed intraprendere una nuova ed entusiasmante avventura in carriera. Stando alle ultime notizie, l’ex calciatore di Chelsea e Barça, fra le altre, sarebbe finito nel mirino di una grande d’Europa, società storica alla ricerca di un profilo proprio come Fabregas per cominciare un ciclo vincente.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi de la BILD, lo Stoccarda avrebbe posato gli occhi su Cesc Fabregas in vista della prossima stagione. Lo storico club di Bundesliga, al momento quinto in classifica, è sicuro che con lo spagnolo si possa fare un importante salto di qualità, a patto che però il diretto interessato pensi lo stesso.

Non solo Bundesliga per Fabregas

Fabregas è dunque il nome in cima alla lista dei desideri dello Stoccarda per la prossima stagione, ma non è detto che l’allenatore spagnolo lasci la Serie A, a differenza di Como che con ogni probabilità diventerà presto il suo passato in estate.

Oltre allo Stoccarda, infatti, anche la Roma starebbe pensando a Fabregas, anche perché l’anno prossimo non ci sarà più Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa. Certo, il sogno del club capitolino resta Carlo Ancelotti, per il quale la dirigenza starebbe già lavorando sotto traccia, ma se il ritorno del tecnico di Reggiolo dovesse saltare, ecco che la Roma potrebbe prepotentemente virare sullo spagnolo, che per età, prospettiva e filosofia di gioco si sposa alla perfezione con i canoni della Lupa.