Esonero e cambio in panchina, Italiano ha già un altro accordo

Nuovo accordo per Vincenzo Italiano. Ultimisisme notizie di mercato riguardo il futuro del tecnico, attualmente sotto contratto con il Bologna.

Protagonista di un’ottima prima parte di stagione con i rossoblù, dopo un inizio in salito la squadra si è confermata nelle zone alte della classifica di Serie A.

Grande merito, di questi risultati, va dato all’area tecnica, guidata da Sartori, ma anche dall’allenatore che ha saputo trarre il meglio da questa squadra.

Il futuro, però, è tutto da scrivere per Vincenzo Italiano che è sempre nel mirino di alcune squadre. Ecco nuovi aggiornamenti sulla decisione del mister.

Addio Bologna? Novità sull’allenatore Italiano

Replicare la stagione passata non era facile. Far dimenticare Thiago Motta neanche. Eppure Vincenzo Italiano ha sorpreso tutti anche grazie ad un gruppo squadra che, in questa prima parte di stagione, è cresciuto tantissimo, conquistando la fiducia e l’affetto del pubblico bolognese.

I risultati, alla fine, hanno dato ragione alla proprietà che l’estate scorsa ha dovuto fare a meno non solo dell’allenatore ma anche di alcuni giocatori chiave, come Calafiori e Zirkzee, della calvalcata che ha permesso ai rossoblù di qualificarsi in Champions League.

Sono cambiati gli uomini ma non gli obiettivi, visto che il campo ad oggi premia il Bologna che dopo 22 partite è a 37 punti, con una gara da recuperare contro il Milan, in piena lotta per le zone alte della classifiuca.

Merito, questa volta, di Vincenzo Italiano, che ha trovato l’alchimia giusta di un gruppo squadra che sta mettendo in evidenza dei nuovi talenti, come Castro e Dominguez.

Adesso, a finire sotto la lente d’ingrandimento delle grandi squadre è l’allenatore che dopo il miracolo spezia, gli ottimi risultati di Firenze, ha confermato di essere pronto per il grande salto.

E’ possibile, dunque, che a fine stagione Italiano lascia il Bologna per andare in una big?

Quale futuro per Vincenzo Italiano?

E’ l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport a fare il punto della situazione riguardo il futuro dell’allenatore, che è finito al centro delle voci di calciomercato.

In casa Bologna, infatti, c’è da risolvere la questione legata ai rinnovi di due figure importanti dell’area tecnica, ovvero il ds Sartori e l’allenatore Italiano.

Il dirigente ha il contratto in scadenza a giugno 2025 mentre il tecnico nel 2026.

Il Bologna blinda Italiano: è pronto il rinnovo

Arrivato dalla Fiorentina lo scorso anno, Italiano ha firmato un biennale con la società rossoblù. L’accordo prevede una scadenza a giugno 2026, senza opzione per il rinnovo.

Ecco perché, adesso il club vuole correre ai ripari e aggiustare il contratto con Saputo pronto a confermare, per i prossimi anni, sulla panchina del Bologna Italiano.

Stesso discorso anche per quanto riguarda Sartori, che ha il contratto in scadenza a giugno ed è sempre più vicino al rinnovo.