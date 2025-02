Cambio in panchina: Mancini sta tornando, ha incontrato il presidente

Cambia il futuro di Roberto Mancini che è pronto a firmare con il nuovo club. L’allenatore, accostato di recente anche alla Roma, ha già incontrato il presidente per firmare con il nuovo club: ecco tutti i dettagli.

Nuova entusiasmante avventura per Roberto Mancini, che vuole archiviare, quanto prima, la deludente esperienza alla guida della Nazionale dell’Arabia Saudita.

Nonostante i soldi incassati, l’avventura in Arabia si è rivelata davvero fallimentare, sotto ogni punto di vista, con la Federazione che alla fine ha optato per l’esonero.

Ecco perché, attualmente, Mancini, insieme ad altri colleghi, è uno dei migliori tecnici liberi sul mercato con diverse società che hanno già mosso i primi dialoghi per provare a prendere l’allenatore.

Svelata la possibile nuova destinazione di Roberto Mancini che è pronto a vivere questa nuova avventura lontano dall’Europa e dall’Italia.

Dove sta andando Mancini?

C’è un nuovo retroscena di mercato legato al destino dell’ex allenatore della Nazionale, che nonostante la vittoria dell’Europa non ha lasciato un bel ricordo in Italia a causa dell’addio improvviso avvenuto in piena estate, nel 2023.

Dimissioni, quele, che fecero discutere e non poco nell’ambiente calcistico italiano, con Mancini che poco dopo l’addio dall’Italia accettò la mega proposta dell’Arabia Saudita.

Alla fine, l’esperienza in Arabia si è rivelata un vero flop con la Federazione che nel 2024 ha deciso di esonerarlo.

Adesso Roberto Mancini è libero, senza squadra, ed è in cerca di una nuova sistemazione che possa portarlo alla ribalta.

Il rientro in panchina può avvenire molto presto. Ha già incontrato il presidente che è pronto a riportare portare in pista il mister: ecco le ultimissime notizie riguardo la prossima squadra di Mancini.

Mancini al Botafogo? Le ultime notizie

Dal Brasile rimbalza l’indiscrezione relativa all’interesse da parte del presidente John Textor che sta pensando di nominare come nuovo allenatore del Botafogo Roberto Mancini.

Il tecnico, libero sul mercato dopo la fine dell’esperienza da ct dell’Arabia Saudita, sta valutando attentamente la situazione.

Addirittura, secondo i ben informati, avrebbe già avuto un colloquio con il numero uno del club bianconero, che è pronto a portare in Sudamerica l’allenatore che potrebbe salutare l’Europa e vivere una prima esperienza nel campionato brasiliano, alla guida di una squadra forte che ha vinto l’ultima Copa Libertadores.