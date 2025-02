Il tecnico rivela: “Lo volevamo prendere noi, ma non avevamo i soldi”

Il calciomercato è finito da oramai qualche giorno, ma c’è chi è ancora scottato per alcune operazioni che non sono andate in porto.

Nel corso della conferenza stampa di oggi, infatti, l’allenatore ha esternato tutto il suo dispiacere mandando una frecciata dritta all’orgoglio di dirigenza e club. Due degli acquisti più importanti di questa sessione di calciomercato di Serie A, infatti, erano anche obiettivi dichiarati della squadra, che facendo due conti si è però trovata costretta a fare un passo indietro lasciando così questi giocatori alle rivali.

In quei ruoli, alla fine, qualche rinforzo è comunque arrivato, ma come si fa ad essere contenti se alla fine si è optato per delle seconde scelte?

Il tecnico svela un incredibile retroscena di calciomercato

Terminato il calciomercato, in questi giorni usciranno sicuramente fuori una serie di retroscena incredibili ed interessanti inerenti ad operazioni ben avviate, di cui nessuno ha parlato, e che alla fine sono saltate per qualsiasi tipo di motivo. In questo gruppo non rientrerebbe la rivelazione di oggi dell’allenatore, che in conferenza stampa ha comunque cercato di far notare tutto il suo malcontento per una sessione dalla quale si sarebbe aspettato decisamente di più.

Considerato il momento nel quale riversa la squadra, il tecnico si aspettava uno sforzo importante da parte della società, che sì è arrivato ma per metà, visto che nessuno degli obiettivi che si erano prefissati è alla fine sbarcato in Italia. Pur di rinforzare la squadra si è optato per alcune seconde scelte che inevitabilmente non hanno permesso alla squadra di compiere un importante salto in avanti, ma meglio queste soluzioni che nulla. Eppure l’allenatore sarebbe rimasto deluso, perché oggi due rivali di Serie A si sarebbero rinforzare con giocatori che la sua dirigenza avrebbe trattato nel corso dello scorso calciomercato.

In conferenza stampa, infatti, Claudio Ranieri ha svelato che Kyle Walker avrebbe potuto vestire la maglia della Roma piuttosto che quella del Milan, ma il club giallorosso non “aveva i soldi” per chiudere l’operazione con il Manchester City. E come anticipato, la storia relativa al terzino inglese non è l’unica.

Doppia beffa in questo calciomercato

Oggi Kyle Walker fa le fortune del Milan, e pensare che avrebbe potuto vestire la maglia della Roma. L’inglese non sarebbe però l’unico rimpianto del calciomercato giallorosso, visto che ci sarebbe un’altra grande sorpresa di Serie A che avrebbe potuto rinforzare la formazione di Claudio Ranieri quest’inverno.

Stiamo parlando di Randal Kolo Muani, il nuovo attaccante della Juventus. Come per Walker, infatti, la società giallorossa si è seduta al tavolo per valutare quest’occasione, ma le richieste economiche andavano ben oltre le possibilità della Roma, che alla fine ha dovuto lasciare il francese alla Juventus restando con Shomurodov come vice Dovbyk.