Guaio in Como-Juve, si è fatto male di nuovo: si teme il peggio

Brutta notizia che arriva in Como-Juve, in merito ad un nuovo infortunio per il calciatore che si è accasciato a terra.

Destano non poche preoccupazioni le sue condizioni fisiche per quanto successo nel corso della sfida proprio tra Como-Juventus.

Il giocatore era entrato in campo, da subentrato e dopo aver smaltito quello che è stato il suo infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per un po’ di tempo. Ma le cose si sono complicate, nel corso della stessa sfida e col giocatore che sperava di mettersi alle spalle il recente brutto periodo vissuto a causa del suo infortunio.

Nuovo infortunio e tegola sulla ricaduta: è successo in Como-Juve

Nel corso della sfida che si gioca questa sera, nell’anticipo di questa ventiquattresima giornata di Serie A, il calciatore che aveva fatto ingresso in campo sperando di potersi mettere alle spalle finalmente il suo infortunio, ne ha subìto uno nuovo, sul quale teme il peggio adesso la sua squadra.

Si tratta di uno dei calciatori sui quali diversi dei fantallenatori hanno pure puntato dopo quanto di buono fatto nella prima parte di stagione. L’infortunio complica le cose e manda in apprensione il club che spera di evitare lesioni e tempi lunghi.

È durata circa 5 minuti la sfida tra Como-Juventus di Ignace Van Der Brempt. Il calciatore classe 2002 era entrato nel corso del secondo tempo e dopo aver smaltito, nelle ultime settimane, il suo infortunio. Il titolarissimo di Cesc Fabregas però si è accasciato a terra e ha chiesto il cambio, dovendo fare i conti con una ricaduta sul suo infortunio, sul quale si teme il peggio per i possibili tempi di recupero.

Infortunio in Como-Juve: cosa è successo nel secondo tempo

Nel corso del secondo tempo e precisamente al minuto 73, aveva fatto ingresso in campo Ignace Van Der Brempt, uno dei migliori calciatori dell’organico allenato da Cesc Fabregas. Tornato dal suo infortunio, lo spagnolo lo ha voluto inserire per ridargli qualche minuto. I minuti in campo però gli sono costati un nuovo infortunio perché, dopo cinque minuti dal suo ingresso in campo, ha nuovamente alzato bandiera bianca l’esterno del Como che ha dovuto rinunciare al prosieguo sfida.

Condizioni e tempi di recupero dopo l’infortunio in Como-Juve: i primi aggiornamenti

Arrivano i primi aggiornamenti sulle condizioni di Ignace Van Der Brempt, calciatore che è finito KO, di nuovo infortunato, in Como-Juventus. Sembra trattarsi di un fastidio muscolare, sul quale non ha voluto rischiare. Tutto sarà chiarito attraverso gli esami strumentali che il calciatore di Anversa sosterrà nella mattinata di domani.