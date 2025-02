Serie A, grave infortunio: lo stop è più lungo del previsto

Pessime notizie per un calciatore che è stato costretto a fermarsi e ora il club di Serie A dovrà fare a meno di lui per diverso tempo, ci sono degli aggiornamenti sulla vicenda.

Non una situazione facile questa che stanno vivendo ora alcuni interpreti perché un club di serie A è stato costretto ad apprendere la notizia dell’infortunio di un calciatore di che dovrà stare fermo davvero a lungo. Una tegola pesante per allenatore e compagni di squadra che non potranno contare sull’attaccante per alcune partite molto importanti.

La situazione sembra davvero più grave del previsto e ora si deve capire dopo gli esami strumentali l’ufficialità dei tempi di recupero del calciatore che si è infortunato in Serie A. Perché in questo momento ci sono delle novità negative per quanto riguarda quello che è accaduto e si cerca di capire se si potrà provare a recuperarlo prima di quelle che sono le prime sensazioni.

Infortunio grave in Serie A, le ultime sui tempi di recupero

Brutto infortunio muscolare per un calciatore di Serie A e adesso la speranza è che non sia più lungo del previsto il suo stop. Ma secondo le ultime notizie che arrivano pare che il giocatore sarà costretto a stare fermo davvero per diverso tempo considerando quello che è accaduto in campo nelle ultime ore.

Davvero un pesante infortunio muscolare per l’attaccante danese del Bologna Kens Odgaard che ha lasciato il campo di gioco nel primo tempo durante la partita di Coppa Italia Atalanta-Bologna. Un pesante problema al flessore e per questo motivo c’è stato un cambio forzato.