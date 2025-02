Forfait annunciato: l’allenatore svela anche i tempi di recupero

Alla vigilia di un delicatissimo weekend di campionato, l’allenatore ha annunciato in conferenza stampa il forfait di un titolare.

Il giocatore non sarà dunque a disposizione per la trasferta, che vedrà la squadra essere ospite di una delle realtà più in forma della Serie A. Adesso sarà curioso capire come ma soprattutto con gli l’attaccante verrà sostituito, anche perché l’allenatore era intenzionato a fare ancora una volta affidamento di lui.

I piani sono stati però stravolti, non sono in vista di questa giornata di campionato ma anche della prossima, considerati i tempi di recupero che il giocatore dovrà osservare per tornare al 100% della sua condizione.

Forfait annunciato: salta la prossima di campionato

Non arrivano buone notizie dall’infermeria in vista della prossima partita di campionato in programma domenica. L’allenatore ha infatti perso per infortunio uno dei suoi giocatori migliori, uno di quelli sul quale avrebbe fatto sicuramente affidamento per cercare di portare a casa i 3 punti questo weekend.

L’attaccante è stato dunque costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un problema che non sembrerebbe essere preoccupante, ma che resta comunque da monitorare in questi giorni in vista dei prossimi, delicati, impegni della squadra. La speranza è che ovviamente il tutto possa rientrare già nelle prossime ore, o al massimo all’inizio della prossima settimana, ma al momento non è dato sapere niente sui tempi di recupero del giocatore, anche se in conferenza stampa l’allenatore si sarebbe comunque lasciato sfuggire qualcosa.

Intervenuto per l’appunto difronte ai media a due giorni dalla partita del Maradona contro il Napoli, Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, ha annunciato il forfait di Keinan Davis, riserva di Lorenzo Lucca che fino a questo momento in stagione ha collezionato 16 presenze, 3 gol ed 1 assist con indosso la maglia dei friulani. Per fortuna non si tratterebbe essere di alcun tipo di infortunio fisico, dato che l’inglese sarebbe stato messo ko da un po’ di influenza.

Svelati i tempi di recupero

Kienan Davis non partirà per la trasferta di Napoli a causa di alcuni sintomi influenzali. E pensare che l’allenatore Runjaic stava pensando di schierare proprio l’inglese dal primo minuto per far fronte alla fisicità della difesa partenopea, ma invece si dovrà chiedere a Lorenzo Lucca di fare gli straordinari, almeno per questa volta.

Sì, perché stando a quanto comunicato dall’allenatore dell’Udinese nel corso della conferenza stampa di oggi, Davis dovrebbe tornare a disposizione già all’inizio di questa settimana, anche se quest’influenza è tutta da monitorare e valutare.