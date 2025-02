Icardi ha deciso, addio e “ritorno a casa”: destinazione a sorpresa

Arriva Morata, c’è Osimhen, il futuro di Icardi non è più al Galatasaray e dall’estero annunciano l’addio.

A sorpresa, per quanto riguarda la destinazione con “ritorno a casa” se si considerano le destinazioni europee possibili e con le voci che sono emerse sul suo ritorno a Milano, sponda Milan però, per le cose che si sono interrotte nel rapporto con l’Inter.

A Milano gli è cambiata completamente la vita, calcistica e privata, considerando anche le vicende personali con Wanda Nara e che ora, possono spingere di nuovo il calciatore in Italia. Dall’estero svelano che l’addio al Galatasaray riporterà “a casa”, appunto, Mauro Icardi. Non in Argentina, ma ancora giocando in Europa, ad alti livelli. Non ha intenzione infatti di far rientro in Argentina dove, magari tornerà pure a giocare, ma non subito.

Calciomercato, ritorno a casa per Icardi: sarà addio al Galatasaray

C’è l’Europa e gli alti livelli, ancora, nelle intenzioni di Mauro Icardi. Dall’estero svelano che saluterà la Turchia, Mauro Icardi, ma non per far ritorno in Argentina.

C’è un altro posto, che considera “casa sua” e che lo vede ancora come possibile protagonista stando a quelle che sono le voci di calciomercato sul suo conto. Mauro Icardi non resterà al Galatasaray perché, dopo l’arrivo di Morata e con l’ingombrante presenza di Victor Osimhen – che salvo clamorosi colpi di scena, in ogni caso, non sarà riscattato dai turchi -, spazio per lui sembra non esserci più.

Da calciatore più importante della rosa, a diventare poi “uno dei tanti”. Non era nei programmi di Mauro Icardi che, come riportano dall’estero, saluterà presto il Galatasaray, per tornarsene in Spagna.

Icardi può salutare anche subito: l’ipotesi dall’estero

Il calciomercato in entrata e in uscita, in Turchia, è ancora tutto aperto. E questo permetterebbe a Mauro Icardi di prendere anche una decisione immediata. Come fanno sapere da AS, però, Icardi aspetterebbe l’estate per scegliersi la destinazione in Spagna. Potrebbe clamorosamente, infatti, far ritorno in Liga. Lì dove tutto è cominciato per lui, come alternativa a Lewandowski o a chi arriverà come nuovo attaccante del Barcellona, a fine stagione. Real Sociedad, Girona e Villarreal le mete che, invece, permetterebbero a Maurito di giocare titolare nella prossima stagione.

Ultime su Icardi: spuntano anche due club in Serie A

A cogliere l’occasione Mauro Icardi, spiegano sempre dall’estero, potrebbero essere anche i club di Serie A. Tra tutti, Fiorentina e Atalanta che per il prossimo anno e per motivi diversi, potrebbero puntare proprio sul bomber argentino che, considera l’Italia casa sua, così come la Spagna per quanto vissuto prima dell’esperienza attuale al Galatasaray. Da una parte la Dea, che ha visto un nuovo stop per Scamacca. E dall’altra i viola che, per dare continuità a quanto già hanno fatto con Moise Kean e altri colpi importanti, potrebbero mettere al centro dell’attacco proprio l’ex attaccante dell’Inter.