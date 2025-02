Infortunio Scamacca: arriva una pessima notizia, lungo stop

Non una buona notizia per l’Atalanta e la Nazionale italiana di Luciano Spalletti, perché è arrivata la pessima notizia che riguarda l’infortunio di Gianluca Scamacca.

Arrivano novità che riguardano quello che è accaduto proprio nell’ultimo turno di Serie A. Perché il club nerazzurro nell’ultima gara di campionato non è andata oltre l’1-1 e in più c’è stata la triste notizia dell’infortunio di Scamacca proprio nella giornata del suo ritorno in campo per una partita ufficiale dopo oltre 6 mesi dal suo infortunio pesante al ginocchio della scorsa estate.

Adesso non resta che aspettare il comunicato ufficiale, ma dalle prime notizie che arrivano non ci sono buone sensazioni per quanto riguarda l’infortunio di Scamacca che l’Atalanta rischia di perdere per lungo tempo. Sembrava un giorno molto importante per l’attaccante italiano che, invece, si è fatto male proprio dopo poco dal suo rientro in campo che si è fatto male circa 6 mesi fa per la rottura del legamento crociato del ginocchio.

Atalanta, infortunio Scamacca: lo stop sarà lungo

In questo momento non arrivano buone notizie per quello che è l’infortunio di Scamacca che si è fatto male e ora rischia di dover stare fuori davvero per lungo tempo. Perché il giocatore dell’Atalanta in questo momento non potrà aiutare la squadra ora che ci sono tante partite difficili e pesanti da affrontare.

Sono davvero brutte le notizie che arrivano per Gasperini e l’Atalanta, perché in questo momento non ci sono sensazioni buone per quello che è stato l’infortunio di Gianluca Scamacca che rischia di dover stare fuori a lungo. In questo momento non è una situazione facile per il club bergamasco.

Perché è arrivata la conferma riguardo l’infortunio di Scamacca che si è fatto male poco dopo il suo rientro in campo che era atteso da 6 mesi. Un problema però pesante per il giocatore che in questo momento dovrà stare fuori davvero a lungo per quello che è un problema muscolare al quadricipite femorale della coscia destra. A confermare la notizia è Sky Sport sul pessimismo del lungo stop.