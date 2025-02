Esonero ormai pronto: firma l’ex numero 10 della Nazionale

Il calcio italiano è arrivato al momento cruciale e più importante dove ogni passo falso verrà fatto pagare caro agli allenatori.

Il futuro di molti club è in bilico in questo momento e i dirigenti sono pronto a prendere decisioni molto forti che riguardano il possibile esonero dell’allenatore e provvedimenti seri anche nei confronti dedlla squadra. La classifica va delineandosi sempre di più e i problemi che sono alla base di risultati non sempre positivi rischiano di compromettere seriamente il futuro.

Ci sono molti club che sono a rischio perché non stanno raggiungendo gli obiettivi stagionali prefissati in estate e quindi ora si può pensare a molti cambiamenti.

Esonero ormai deciso: ultimatum all’allenatore

I campionati sono arrivati a un momento cruciale perché ora non si può più sbagliare e ogni errore può essere pagato a carissimo prezzo da allenatori e anche dai giocatori perché possono perdere importanza agli occhi dei dirigenti e dei tifosi.

Il destino degli allenatori dipende dai risultati che di settimana in settimana si susseguono e formano la classifica. Continuare a perdere porterà all’epilogo che tutti conoscono: l’esonero.

Secondo le ultime notizie, l’allenatore ha ricevuto già l’ultimatum dalla società: i dirigenti ora sono in contatto con il nuovo allenatore che può firmare a breve.

Cittadella nei guai: Dal Canto a rischio esonero

Il Cittadella è sul filo del rasoio in questo momento. Le prestazioni e i risultati non sono stati perfetti in questo momento della stagione e continuando in questo modo ci sarà un cambio praticamente obbligato in panchina: mister Dal Canto rischia l’esonero.

L’ultima sconfitta interna contro lo Spezia non ha lasciato soddisfatto il presidente che si aspettava quantomeno una prestazione migliore e invece la squadra lo ha deluso e lui ha messo sotto osservazione l’allenatore che ora è sotto accusa anche dalla tifoseria.

In caso di sconfitta contro il Pisa, la posizione di Dal Canto sulla panchina del Cittadella sarebbe davvero in bilico. La società pensa all’esonero e ha già avviato i contatti con Gaetano D’Agostino come possibile nuovo allenatore. Ovviamente tutti conoscono le difficoltà di battere la seconda della classe ma il presidente vuole almeno una reazione emotiva da parte di tutto il gruppo.

D’Agostino al Cittadella: ore di fuoco per la firma

D’Agostino può diventare il nuovo allenatore del Cittadella. L’ex centrocampista dell’Udinese che in passato ha indossato anche la maglia numero 10 della Nazionale italiana è fermo dal 2022 ma vuole tornare a prendersi la scena in panchina dopo un periodo no.

Il Cittadella lo sta corteggiando ma intanto prende tempo: tutto dipende dalla prossima partita. Sono ore e giorni importanti, il weekend deciderà il futuro di Gaetano D’Agostino.