Un altro esonero in Italia: in panchina arriva l’ex Napoli

Si consuma un altro esonero in Italia, con l’ex Napoli in panchina, che arriva come sostituto.

Circolava una voce in merito all’esonero del tecnico che non ha ben figurato fino a questo momento, dopo i recenti risultati lontanissimi da quelle che erano le aspettative di inizio stagione.

La classifica attuale, infatti, non basta più alla società del club italiano che, al fine di dare uno scossone vero e proprio a questa stagione, procederà con l’esonero del proprio allenatore, scegliendo l’ex Napoli in panchina, al suo posto.

L’ex Napoli in panchina: la scelta sull’esonero

Il quarto posto in classifica, in Italia, non basta più alla società che procederà verso l’esonero del proprio allenatore, stando a ciò che riporta il giornalista ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira.

Nelle intenzioni della società, quella di dare una svolta vera e propria a questa stagione, che era cominciata con l’intento di toccare la vetta per l’importante obiettivo della stagione: la promozione.

In Campania si vuole tornare agli alti livelli della Serie A, un passo per volta, che vede proprio l’ex Napoli adesso come nuovo allenatore in panchina, nel campionato di Serie C. Dopo un passato sia al Napoli che alla Juventus – da giocatore però -, che ai rivali dell’Avellino – e qui da allenatore – ecco che l’ex mediano azzurro, Michele Pazienza, potrebbe diventare il nuovo allenatore del Benevento.

Un altro esonero in Italia: può succedere nel pomeriggio

Solo tre punti nelle ultime quattro partite, non bastano più al club del Benevento che potrebbe procedere verso l’esonero di Mister Gaetano Auteri. Nel corso di questo pomeriggio, in un incontro tra il patron Vigorito e Carli, al Benevento, ci sarà la decisione decisione definitiva per dare o meno uno scossone con il licenziamento del proprio allenatore che non vince dal 5 gennaio, ormai praticamente un mese fa. Dalla posizione in vetta in Serie C a +5 dalla seconda, il crollo improvviso col quarto posto attuale, che porta l’inevitabile scelta sull’esonero, che potrebbe consumarsi quest’oggi. E in serata, poi, ci sarà la decisione sul sostituto. In pole c’è Michele Pazienza, l’ex Napoli ed ex allenatore dell’Avellino.

Pazienza in panchina: la scelta a sorpresa “dalla rivale”

Dalla rivale Avellino al Benevento, Michele Pazienza può tornare ad allenare in Campania. Ancora sotto contratto con il club biancoverde, potrebbe risolvere le cose contrattualmente per poi scegliere di allenare proprio il club delle Streghe. Ad inizio stagione aveva cominciato proprio ad Avellino, per poi essere esonerato precisamente il 22 settembre quando Biancolino ha preso il suo posto. Le cose, adesso, potrebbero rivederlo protagonista in Serie C, sulla panchina del Benevento.