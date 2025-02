Esonero a sorpresa, è UFFICIALE: il motivo è incredibile

Come un fulmine a ciel sereno la società ha preso e comunicato una decisione incredibile in vista del proseguo della stagione.

Nonostante la squadra stesse andando bene, anzi, benissimo, si è comunque optato per l’interruzione dei rapporti con l’allenatore, il quale è stato a sorpresa esonerato nelle prime ore del pomeriggio. La motivazione non sarebbe stata comunicata, ma starebbero uscendo fuori delle indiscrezioni che rischiano seriamente di far scoppiare l’ambiente, soprattutto nel momento in cui dovessero essere confermate.

In questo caso si sono messi davanti gli interessi personali piuttosto che quelli del club, che dopo anni complicati sembrava potesse finalmente iniziare ad intravedere un po’ di luce.

Esonero a sorpresa: è anche UFFICIALE

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati mondiali ed europei, soprattutto in Italia, dove proprio nelle scorse ore è saltata l’ennesima panchina della stagione.

A differenza delle altre, però, nessuno si sarebbe mai neanche immaginato un epilogo del genere, anche perché la squadra stava andando bene in campionato, anzi, benissimo. L’obiettivo stagionale era lì alla portata, ed i numeri sorridevano anche a favore del lavoro dell’allenatore e del suo staff. Qualcosa, però, sembrerebbe essersi rotto, non tanto con i giocatori ma con la proprietà, perché è stato proprio lo stato maggiore a prendere questa decisione. Al momento la motivazione ufficiale di questa rottura non sarebbe stata ancora svelata, ma le ultime indiscrezioni parlando di un qualcosa al quale tutti fanno un po’ fatica a crederci.

Stando dunque a quanto comunicato dallo stesso club nelle scorse ore, la Ternana ha deciso di esonerare Ignazio Abate, in carica dalla scorsa estate dopo l’ottima esperienza alla guida del Milan Primavera. Al suo posto, scrivono i colleghi di TMW, pronto l’esperto Fabio Liverani, fermo dallo scorso marzo quando terminò la sua breve e deludente esperienza alla guida della Salernitana in Serie A.

La motivazione dell’esonero fa impazzire i tifosi

La Ternana ha deciso di esonerare Abate nonostante la squadra sia terza in classifica nel proprio girone di Serie C a soli tre punti dall’Entella capolista. A fronte di questo sorge spontaneo domandarsi cosa abbia spinto il club umbro a prendere questa decisione. L’unica spiegazione potrebbe risiedere in una rottura importante e definitiva tra le parti, anche se il collega Schira ha svelato una sorta di retroscena che ha ulteriormente fatto andare su tutte le furie i tifosi rossoverdi.

Tra i motivi di frizione tra Ignazio Abate e la dirigenza della Ternana la poca considerazione del tecnico nei confronti di Mattia D’Alessandro, figlio del presidente Stefano.