Calciomercato, torna subito Pogba: firma con una big

Il ritorno di Pogba in campo non è utopia e, anzi, pare si stia avvicinando sempre di più: lo ha chiamato il mister italiano.

Il centrocampista francese ha lasciato la Juventus pochi mesi fa, ha detto addio momentaneamente dopo le accuse di doping che lo avevano portato alla squalifica per 4 anni. Poi ha fatto ricorso, vincendolo, e ora è pronto a tornare in campo visto che tra un mese è di nuovo arruolabile per scendere in campo.

Il futuro di Paul Pogba torna a essere argomento di interesse comune visto che molte squadre hanno sondato il terreno e sono pronte a tesserarlo per permettergli di tornare a giocare ad alti livelli.

Calciomercato: torna subito Paul Pogba

Paul Pogba torna a far parlare di sé e questa volta per motivi che riguardano solo il campo. Il centrocampista francese ha lasciato la Juventus qualche mese fa per la squalifica legata al doping ma si è sempre detto innocente. Ora il suo nome torna a essere centrale come una possibilità per rinforzare il centrocampo di alcuni club, viste le sue importanti qualità.

L’addio alla Juve ha aperto scenari clamorosi sul suo futuro: tutti pensavano che avrebbe detto addio al calcio giocato ma non è così.

Secondo le ultime notizie di mercato, Paul Pogba è pronto a tornare in campo: ha avuto un colloqui con il mister italiano per firmare subito.

Pogba torna in campo: colloqui con il Marsiglia

Pochi giorni fa Paul Pogba ha pubblicato una foto su Instagram annunciando il suo ritorno immediato in campo dopo la squalifica. Ci sono state mille voci intorno al suo futuro e ora possono esserci risvolti importanti e molto interessanti riguardo il futuro.

Secondo quanto riferisce Nicolò Schira, Paul Pogba è vicino al Marsiglia. La squadra francese allenata da Roberto De Zerbi potrebbe essere l’occasione giusta per il ‘Polpo’ di torare in campo già ad alti livelli per rimettere subito al centro dell’attenzione le sue qualità.

La situazione Pogba-Marsiglia va tenuta sotto osservazione perché potrebbe svilupparsi positivamente nelle prossime ore. Il calciatore francese si sente ancora in grado di dare molto al calcio europeo e non intende ancora accettare le richieste del calcio saudita o americano.

Pogba al Marsiglia: i dettagli del contratto

Paul Pogba può firmare con il Marsiglia. Il centrocampista francese vuole tornare in campo e vuole rimettersi in gioco ad alti livelli sin da subito, ma è ben consapevole che servirà del tempo per riprendeere la forma giusta e il ritmo partita.

Il Marsiglia può far firmare a Pogba un contratto fino alla fine della stagione con opzione per il 2025-26: De Zerbi lo valuterebbe di giorno in giorno e capirà insieme allo staff medico se si potrà puntare sull’ex Juventus.