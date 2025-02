Serie A, infortunio serio e operazione: rischio stagione finita

La Serie A è arrivata al momento cruciale dove non sono più permessi errori: c’è un infortunio molto serio, il calciatore si opera subito.

La situazione legata ad alcuni club di Serie A va tenuta sotto osservazione perché alla fine del calciomercato invernale alcune rose sono uscite rinforzare e altre meno. Ma ora bisogna anche fare i conti con gli infortuni ma soprattutto con il campo, sempre sovrano indiscusso per stabilire la soddisfazione relativa a una stagione.

Ci sono molte difficoltà in alcuni club che fino a questo momento non hanno trovato la retta via per arrivare ai risultati prefissati a inizio stagione e ora anche la sfortuna sembra essersi accanita su alune squadre.

Serie A, l’infortunio è molto serio: il calciatore si opera

Dopo il calciomercato invernale è solo tempo di dare voce al campo che sarà giudice implacabile del lavoro di dirigenza, allenatore e squadra. Tutti insieme hanno provato a lavorare per rendere indimenticabile questa stagione ma ora si passa dalle parole ai fatti e non s scherza più.

Nel corso di questa stagione ci sono state molte difficoltà per diverse squadre, anche a causa di continui infortuni che non hanno fatto dormire sonni tranquill agli allenatori che ora, però, devono affrontare ulteriore caos.

Secondo le ultime notizie, in Serie A c’è stato un altro infortunio serio che rischia di compromettere il futuro immediato del calciatore e anche della sua squadra che perde una pedina importante.

Torino nei guai: infortunio serio per Njie

Il Torino perde un altro attaccante per infortunio: va K.O. Alieu Njie. Il jolly offensivo di mister Vanoli si è infortunato nel corso dell’ultima partita di campionato giocata contro l’Atalanta e pareggiata con grande merito dai granata e ora rischia un lungo stop.

Njie si è sottoposto a un’operazione chirurgica per la sintesi della frattura al malleolo tibila della gamba destra. L’intervento è avvenuto nella giornata di oggi, come comunicato dal club stesso sui propri canali ufficiali. E ora per il calciatore svedese classe 2005 ci sarà un lungo periodo di riabilitazione.

“Alieu Njie è stato sottoposto oggi a intervento chirurgico di sintesi della frattura al malleolo tibiale destro“, scrive il club sul proprio account X, riferendo che “l’intervento è stato eseguito dal Professor Luigi Milano e dal Dottor Corrado Bertolo, medico Sociale del Torino” e che “il calciatore inizierà immediatamente la riabilitazione“.

I tempi di recupero di Njie

L’infortunio di Njie è quindi molto serio e rischia di tenerlo fuori per mesi. La riabilitazione sarà sicuramente molto delicata e il club vuole andarci con i “piedi di piombo” perché non intende minimamente rischiare nulla, così da riaverlo a disposizione al 100%.

Per Vanoli sono arrivati comunque rinforzi importanti dal calciomercato per la zona offensiva – Elmas e Casadei – e il tecnico potrà dunque contare su calciatori pronti sin da subito a fare la differenza.