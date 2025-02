Juventus, infortunio e lungo stop: Thiago Motta è in emergenza

Ultimissime notizie dalla Continassa, dove la Juventus è scesa in campo per preparare la prossima partita di campionato contro il Como. C’è una novità riguardo gli infortunati, ecco tutti i dettagli.

Juventus in emergenza con il giocatore che, ancora una volta, non si è allenato insieme al resto dei suoi compagni.

La situazione, quindi, si fa sempre più critica con Thiago Motta pronto a lanciare nella mischia qualche nuovo arrivato che è andato a rinforzare la rosa dei bianconeri in questa sessione invernale di calciomercato.

Ecco nuovi aggiornamenti sull’infermeria della Juventus e sullo stop del calciatore che non si è ancora ripreso.

Aggiornamenti infermeria Juventus

Emergono delle indiscrezioni sullo stato di salute del calciatore, che è assente da qualche settimana a causa di questo problema fisico.

Una situazione che dovrà essere valutata dallo staff medico bianconero che prossimamente farà il punto della situazione insieme all’allenatore.

L’obiettivo, comunque, è quello di non accellerare i tempi anche perché in caso di forzatura può essere che l’infortunio diventi più grave del previsto e lo stop a quel punto può essere anche più lungo.

Ecco, dunque, le ultimissime notizie riguardo lo stato di salute di Andrea Cambiaso che non è tornato ad allenarsi con la squadra.

Per quale ragione Cambiaso è assente?

Ha un problema alla caviglia, un fastidio che non gli permette di scendere in campo. Il terzino, anche in vista della prossima partita di campionato contro il Como, è in dubbio con Motta pronto a lanciare un nuovo acquisto tra Kelly o Alberto Costa.

Juventus: quando torna Cambiaso?

E’ questo il più grande dubbio di Thiago Motta che, per fortuna, ha ricevuto delle buone notizie dal calciomercato.

Infatti, l’allenatore bianconero può fare affidamento sui nuovi arrivati che hanno tutte le carte in regola per giocare anche nella posizione di terzino sinistro. C’è, infatti, Lloyd Kelly che è stato prelevato l’ultimo giorno utile dal calciomercato, che in carriera ha già ricoperto quel ruolo

Il difensore, quest’oggi, si è messo a disposizione della squadra effettuando il suo primo allenamento con l’intero gruppo. Adesso cresce la curiosità riguardo il possibile impiego di Kelly al posto di Cambiaso in vista della prossima partita di campionato contro il Como, in programma venerdì alle ore 20,45.

Infatti, anche quest’oggi il terzino ex Bologna ha effettuato un lavoro personalizzato. E’ tornato in campo anche se non è al meglio della condizione. Ecco perché Motta dovrà valutare attantamente le condizioni di Cambiaso prima di rischiarlo con la possibilità che l’infortunio poi possa diventare più grave del previsto.