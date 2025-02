Juventus, Thiago Motta a rischio: deciso il nuovo obiettivo

Arrivano notizie molto importanti che riguardano il futuro dell’allenatore della Juventus perché ora Thiago Motta rischia davvero tanto per quello che è accaduto.

Non si trova in una posizione facile l’allenatore della squadra bianconera che non si ritrova al momento in una situazione facile dal punto di vista degli obiettivi. Perché la Juventus è nettamente più indietro rispetto a quello che pensava ad inizio stagione quando ha preso Thiago Motta.

E’ stato avviato un nuovo progetto ma al momento è chiaro che qualcosa non va e per questo le parti si sono riunite più di una volta per parlare dei problemi da risolvere e degli obiettivi da seguire. In classifica Serie A c’è il rischio che la Juventus di Thiago Motta a fine stagione non riesca a raggiungere la zona Champions e questo può essere un vero disastro.

Juventus, Thiago Motta a rischio per la Champions

Thiago Motta ora dovrà fare di tutto per riuscire a raggiungere l’obiettivo della Champions League. Perché è iniziata la rincorsa della squadra bianconera e in questo momento la Juventus ha delle armi in più da usare per riuscire ad entrare tra le prime 4 di Serie A.

Ma in realtà anche in questa stagione potrebbero essere 5 le italiane ad andare in Champions League il prossimo anno. Tutto dipenderà dal cammino in Europa nelle tre competizioni Uefa delle squadre di Serie A perché ci si gioca una posizione extra con la Spagna e al momento è in vantaggio, seppur di poco, proprio l’Italia.

La Juventus spera che si sblocchi anche questo slot per avere un’occasione in più, ma è chiaro che Thiago Motta dovrà fare qualcosa di diverso nei prossimi mesi dopo quello che si è visto nella prima parte di stagione molto deludente per i troppi alti e bassi.

In vista del futuro c’è anche il rischio che alla fine la Juventus possa fare fuori Thiago Motta senza la qualificazione alla Champions League. Tutto ruoterà attorno ai risultati come sempre e ora l’allenatore inizia a sentire il fiato sul collo.