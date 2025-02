UFFICIALE – Scelta straniera: arriva il nuovo allenatore portoghese

A sorpresa, nel corso di questo pomeriggio, è stato ufficialmente annunciato il nuovo allenatore.

La scelta è portoghese, cade dunque su un allenatore straniero e di un certo spessore, considerando il suo passato e l’esperienza vissuta a certi livelli.

L’ex allenatore che ha girato il mondo, toccando anche i paesi sauditi e non solo, riparte ancora e da “straniero” nel campionato che lo accoglie. All’età di 50 anni riparte da un club storico dopo aver scelto di lasciare proprio per firmare con la sua nuova squadra.

Lascia il club e poi firma: il tecnico portoghese riparte subito

Si era appena separato dal proprio club negli Emirati Arabi Uniti dove, il tecnico portoghese stava allenando il club nel quale giocano diverse vecchie conoscenze della Serie A.

Con l’Al-Ain, l’allenatore portoghese aveva trovato soltanto 13 partite, prima della separazione dai calciatori che hanno calcato i campi in Italia come Gino Infantino, passato alla Fiorentina qualche anno fa. Un’avventura finita, per cominciarne un’altra altrove, per il campione di Francia con il Monaco nel 2016/2017.

Si tratta infatti di Leonardo Jardim che, ai tempi del Monaco sembrava destinato da “giovane allenatore” ad essere uno dei migliori tecnici in circolazione, per le big d’Europa. Le cose hanno preso una piega diversa e, dopo esser sparito un po’ dai radar, ecco che un club storico lo ha scelto per un nuovo progetto tecnico con lui in panchina.

Ufficiale, il tecnico portoghese ha firmato: la notizia

Il tecnico portoghese, Leonardo Jardim, ha firmato per il Cruzeiro. Il club storico brasiliano, dopo la separazione annunciata ufficialmente nella giornata di ieri dall’Al-Ain per l’allenatore portoghese, ha così annunciato di aver trovato un accordo, accogliendo lo storico allenatore del Monaco che riuscì a vincere il campionato in Francia nel 2017. Ecco cos’ha scritto il club brasiliano sui propri canali social: “Leonardo Jardim è il nuovo allenatore del Cruzeiro. Il tecnico portoghese ha firmato fino al 2026 e ci auguriamo che sia un viaggio ricco di successi negli obiettivi da realizzare. Assieme a lui arrivano anche gli assistenti Antonio Vieira, José Barros e Diogo Dias”.

Il retroscena su Jardim in Serie A

Ci fu un periodo nel quale, Leonardo Jardim, risultava essere sul tetto del mondo. Tanto da essere uno degli oggetti del desiderio dei diversi club italiani, dopo quanto è riuscito a fare al Monaco, quando il club riuscì a competere con il Paris Saint-Germain nella lotta al titolo, che arrivò proprio nel 2016/2017 e sotto la sua gestione. I contatti, ai tempi, si registrarono con Milan e Inter, passando anche per il Napoli che poi, in quegli anni, scelse la guida tecnica con Maurizio Sarri.