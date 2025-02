Thiago Motta stravolge la Juve: ora fa fuori un altro titolare

La Juventus di Thiago Motta ha ritrovato la vittoria contro l’Empoli e ora l’allenantore ha deciso di stravolgere tutto per il futuro.

I bianconeri sono tornati alla vittoria in maniera sofferta ma molto importante, nonostante le mille difficoltà che hanno costellato anche quest’altra partita che a un certo punto sembrava stregata e impossibile da vincere, per tutto quello che era accaduto nei giorni precedenti. La settimana si è conclusa nel migliore dei modi anche per il calciomercato, con tanti calciatori nuovi che ora possono stravolgere totalmente il mondo Juve.

Thiago Motta ha anche deciso di cambiare tutto nella nuova formazione a cui si affiderà per provare a vincere e far rendere sempre meglio la sua squadra che è stata in difficoltà per molto tempo.

Juventus, ora Thiago Motta stravolge tutto: le ultime

La Juventus è tornata a vincere e ora a sorridere anche per la classifica che è tornata a fare in modo che i bianconeri possano sperare in grande. Gli obiettivi sono ancora alla portata di mano e dopo questo calciomercato estremamente importante, con tanti colpi e volti nuovi, la situazione può solo che migliorare.

Ora è tutto nelle mani di Thiago Motta che deve lavorare anche con i nuovi per cercare di migliorare la rosa e il rendimento dei singoli, così da avere a disposizione una squadra a sua immagine e somiglianza.

Dopo la vittoria contro l’Empoli, Thiago Motta è pronto a stravolgere la Juventus.

Juventus con il doppio centravanti: Vlahovic insieme a Kolo Muani

La Juventus vista contro l’Empoli nel secondo tempo è piaciuta a tutti. Ha fatto molto bene con un appoggioa Kolo Muani (o con il francese in appoggio a un centravanti come Vlahovic) e a questo punto nelle idee di Thiago Motta potrebbe esserci un cambiamento importantissimo in vista del futuro.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Thiago Motta sta pensando anche di schierare Kolo Muani e Vlahovic insieme, in modo da migliorare l’apporto offensivo della squadra e soprattutto la pericolosità e il possibile numero di gol.

Schierarli insieme è una sorta di terza via da maneggiare con cura. Gli effetti possono essere pirotecnici, ma potenzialmente si potrebbe anche rischiare di scottarsi. Per tornare a fare scintille, però, serve anche coraggio:i tifosi lo sanno e spesso lo vogliono.

Kolo Muani e Vlahovic insieme: va fuori Nico Gonzalez

Con l’attacco pesante, con Kolo Muani e Vlahovic insieme in avanti e Yildiz e ruotargli intorno, la Juventus avrebbe una potenzialità offensiva enorme e capace di far male a tutte e difese avversarie, ma poi ci sarebbe bisogno di grande sforzo difensivo.

Il candidato a sedersi in panchina, con questa ipotesi offensiva, è Nico Gonzalez che perderebbe la sua centralità nel progetto ai danni di Kolo Muani che sembra la carta vincente per il futuro.