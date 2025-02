Juventus-Empoli: doppio infortunio, svelati i tempi di recupero

Non è un momento positivo per la squadra che adesso deve fare i conti anche con questo doppio infortunio: è successo durante la sfida di Serie A Juventus Empoli.

Vittoria in rimonta per i bianconeri che, dopo un brutto primo tempo, sono riusciti a superare con scioltezza l’Empoli grazie alle reti di Kolo Muani, per lui una doppietta, Vlahovic e Conceicao.

Il successo ha scacciato via le voci di un esonero di Thiago Motta ed entusiasmati i tifosi che adesso si attendono di più dalla squadra in vista delle prossime partite.

Ma dalla sfida dell’Allianz Stadium ci sono due brutte notizie per l’allenatore, che ha perso per infortunio entrambi i titolari: ecco tutti i dettagli.

Match bello e ricco di reti, quello delle 12,30 tra Juventus ed Empoli. Una partita che ha lasciato delle indicazioni anche in vista del futuro e della possibile convivenza tra Vlahovic e Kolo Muani, che in questo momento sembra aver superato nelle gerarchie il serbo che è entrato in partita con lo spirito giusto mettendo a segno una bellissima rete.

Oltre a ciò, però, per l’allenatore c’è una pessima notizia con l’infortunio di entrambi i calciatori.

Arrivano dei nuovi aggiornamenti riguardo le condizioni fisiche di due titolari, che sono usciti per infortunio nel corso della sfida di Serie A.

Cosa è successo durante Juventus Empoli?

Una vera e propria tegola per il mister, che è già in difficoltà e che adesso dovrà fare i conti con questi due nuovi infortuni che complicano e non poco i piani dell’allenatore in vista delle prossime gare di campionato.

Infatti, D’Aversa deve attendere l’esito degli esami per capire meglio le condizioni fisiche di Anjorin e Ismajli, che sono usciti acciaccati dal match dell’Allianz Stadium. Entrambi, infatti, sono usciti per infortunio.

Empoli: doppio infortunio contro la Juventus

Beffa per D’Aversa che, oltre alla sconfitta, deve fare i conti anche con gli infortuni di Anjorin e Ismajli. Il difensore, obiettivo di mercato anche dei bianconeri, ha sentito tirare ed ha chiesto il cambio. Al suo posto è entrato il centrale georgiano Goglichidze.

Da capire adesso, le condizioni fisiche di entrambi i calciatori con Anjorin che è uscito per infortunio al 47esimo per un problema alla coscia.

Gli esami, che entrambi i calciatori svolgeranno nelle prossime ore, chiariranno meglio l’entità dell’infortunio.