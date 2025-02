Napoli: dimissioni Conte, gira una strana voce

Conte si dimette dal Napoli? Ultimissime notizie riguardo la decisione del tecnico azzurro. Gira una voce, ecco cosa sta succedendo.

Bocciato il mercato del Napoli, che non è riuscito a rimpiazzare a dovere Kvara che ha lasciato gli azzurri in questa sessione invernale di calciomercato.

Gli arrivi di Scuffet, Billing, Hasa e Okafor sono serviti ad allungare la rosa anche se all’appello manca un difensore centrale, che non è arrivato dopo i tentativi fatti in extremis per prendere alla Fiorentina Comuzzo.

Alla fine, infatti, il club azzurro ha rinunciato anche all’acquisto del difensore confermando in rosa Rafa Marin, bocciato da Conte. Una situazione inaspettata per l’allenatore, che si sarebbe aspettato altro dalla società, considerando anche che la squadra è attualmente al primo posto ed in lotta per la vittoria del titolo.

Addio Napoli: riflessioni in corso di Conte

E’ già successo con il Tottenham, quando Conte lasciò a stagione in corso dopo l’eliminazine dalla Champions League per mano del Milan.

Altri tempi, altre motivazioni portarono dall’addio dell’allenatore che, in quel periodo, soffriva l’assenza dalla sua famiglia e dall’Italia.

Adesso la situazione è cambiata: c’è un gruppo unito che è tutto dalla parte dell’allenatore. Un obiettivo comune chiamato quarto Scudetto, che può essere decisivo per l’allenatore che in Italia è sempre risucito a portare a casa il tricolore.

Ecco perché, questa volta, le motivazioni non mancano, unite anche Dall’affetto con la tifoseria del Napoli che sta sostenendo la squadra e Antonio Conte che è diventato in poco tempo il beniamino della piazza.

Ovviamente, la delusione per i mancati acquisti in questa sessione invernale di calciomercato pesano e non poco sull’umore dell’allenatore che dovrà fare le sue riflessioni con Aurelio De Laurentiis.

Conte si aspettava un altro tipo di programmazione, ecco perché da Napoli già iniziano a circolare voci riguardo un malumore da parte di Conte che già sta meditando all’addio.

Conte rimane, a fine stagione può arrivare l’addio

La sensazione è che l’addio di Conte dal Napoli possa materializzarsi alla fine di questa stagione.

La vittoria dello Scudetto sarebbe l’apice per l’allenatore che entrerebbe di diritto nei libri di storia del Napoli. La strada da fare è ancora in salita, ma di sicuro non arriveranno le dimissioni di Conte in questa stagione: l’eventuale separazione potrà avvenire al termine di questo campionato, per buona pace di Aurelio De Laurentiis e della piazza azzurra.