Calciomercato, prendono subito Lucca: 35 milioni

L’ultimo giorno di calciomercato può regalare grandissime sorprese: ora c’è Lorenzo Lucca nel mirino della big del nostro campionato.

La situazione relativa al mercato è molto frenetica in queste ore perché può stravolgere totalmente il modo di fare calcio per alcuni allenatori che hanno chiesto rinforzi per poter affrontare la seconda parte di stagione nel miglior modo possibile e avere l’opportunità di perseguire gli obiettivi. Dopo le difficoltà vissute in attacco fino a questo momento, ecco che spunta il nome di Lorenzo Lucca come colpo a sorpresa per l’attacco.

Lucca può lasciare subito l’Udinese e trasferirsi in un top club della Serie A: trattativa in corso con il club friulano e con i suoi agenti per chiudere subito l’affare.

Calciomercato: colpo Lucca per la big di Serie A

Lorenzo Lucca è uno dei migliori attaccanti italiani in circolazione e sta facendo le fortune dell’Udinese che ha trovato in lui l’ariete giusto per arrivare il prima possibile all’obiettivo salvezza e sperare, poi, in grande per il futuro. La sua crescita è stata impressionante e il suo talento è sotto gli occhi di tutti, anche delle big che vogliono migliorare il parco attaccanti.

L’ultimo giorno del mercato invernale potrebbe regalare una sorpresa clamorosa per Lorenzo Lucca che può cambiare maglia e coronare il suo sogno di giocare per un top club.

Secondo le ultime notizie di mercato, l’Udinese è in trattativa per la cessione di Lorenzo Lucca a una big di Serie A.

Lucca lascia l’Udinese: è il colpo disperato dopo l’infortunio

Lorenzo Lucca qualche giorno fa ha annunciao il suo desiderio di giocare per un top club e per la Nazionale. Sta lavorando sodo per riuscire a raggiungere questi obiettivi e ora vuole far sì che possano diventare realtà. L’aiuto gli può arrivare dal calciomercato, visto che ora si parla solo del suo futuro.

L’Atalanta ha perso di nuovo Scamacca per infortunio e al suo posto pensa a Lorenzo Lucca. Il centravanti romano era tornato nella partita contro il Torino dopo mesi fermo ai box per la lesione al crociato e si è di nuovo infortunato. Ora soffre di un problema muscolare che potrebbe tenerlo fuori a lungo, anche fino alla fine della stagione.

Lucca è l’ultima idea dell’Atalanta che vuole un altro centravanti per fare in modo che Gasperini possa contare anche su un sostituto di Mateo Retegui.

Lucca all’Atalanta: l’Udinese chiede 35 milioni

Lorenzo Lucca all’Atalanta potrebbe essere il colpo sul gong del mercato invernale. Ha le caratteritiche giuste per fare bene con Gasperini e provare anche a imporsi nelle rotazioni tra i titolari della Dea.

L’Udinese non chiude le porte alla sua cessione ma chiede 35 milioni di euro. Una cifra molto alta che rende l’affare complicato, ma non è detto che non si possa chiudere: intanto la Dea è al lavoro anche sulle alternative.