Balotelli sul gong, lascia il Genoa e resta in Serie A: sarà titolare

Se spaccherà questa Serie A, come aveva promesso, Mario Balotelli non lo farà più con la maglia del Genoa.

Arrivato quando la gestione era ancora di Alberto Gilardino, le cose ai Grifoni sono andate malissimo considerando che si sono fermati a 56 i minuti in campo da quando è tornato in Italia, per giocare in Serie A.

Potrebbe, per Balotelli, consumarsi un clamoroso ritorno a sorpresa e vedendolo poi come titolare indiscusso – ciò che avrebbe voluto in Liguria – nei prossimi cinque mesi circa in Serie A. Un colpo a sorpresa, a titolo praticamente gratuito considerando che il Genoa non ha alcuna intenzione a mettersi come “ostacolo”, come aveva dichiarato anche il dirigente dei Grifoni, Ottolini, per accontentare Super Mario e riportarlo a giocare dove vorrà.

Calciomercato Serie A: riecco Mario Balotelli, firma entro mezzanotte

Mario Balotelli è il colpo a sorpresa di questa sera in Serie A. Quando il mercato sta finendo, ecco la sorpresa targata Super Mario perché, il club intenzionato a chiudere entro mezzanotte, lo metterà al centro del progetto, in quanto calciatore che con la sua esperienza, può dare la mano che serve al club che punta su di lui.

Si tratta infatti di un’operazione che “il Condor”, con una sua solita mossa, riesce sorprendentemente a riportare Mario Balotelli in Lombardia, dopo un passato già vissuto da quelle parti.

Balotelli, per giocare al Monza, decise di scendere di categoria, quando il club brianzolo era ancora nel campionato cadetto. Adesso, sempre Balotelli, tornerà al Monza per salvare il club biancorosso trovando una salvezza miracolosa.

Balotelli ancora in Serie A: giocherà titolare adesso

Giocherà titolare al Monza, con l’attesa ufficialità di questa notte in quella che risulta essere una corsa contro il tempo per la firma. Adriano Galliani avrebbe strappato un accordo per la chiusura del colpo Balotelli, che tornerà così in Brianza per giocare titolare, al contrario di quanto gli è successo in Liguria. Con Patrick Vieira le cose non sono andate per il meglio, ma questo periodo al Genoa sarebbe servito proprio a Balotelli per rimettersi in condizione e ripartire. Sarà probabilmente, infatti, subito titolare col Monza.

Le cifre al ribasso: Balotelli firma con un contratto “particolare”

Nessuna pioggia di milioni, solo voglia di giocare a calcio, per Mario Balotelli. Uno stipendio per i prossimi cinque mesi di “soli” 100mila euro che, per un calciatore a quei livelli, tocca considerare che non è per niente alto, anzi. Tutto per tornare a sentirsi importante e dimenticare per sempre la brevissima parentesi al Genoa.