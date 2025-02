Acquisto last minute: arriva dalla Fiorentina, c’è l’accordo

Tutto fatto per l’arrivo di un altro attaccante. Ecco le ultimissime notizie di calciomercato con la squadra italiana che ha messo a segno un altro acquisto dalla Fiorentina: ecco i dettagli.

La sorpresa di questa ultima ora di calciomercato riguarda, ancora una volta, la Fiorentina che sta lavorando per portare alla corte di Palladino Fagioli dalla Juventus.

Il club gigliato, che ha chiuso l’acquisto di Zaniolo dall’Atalanta e quello di Ndour dal Psg, ha raggiunto l’intesa per quanto riguarda l’addio del calciatore che è pronto a lasciare Firenze in questa sessione invernale di mercato.

Dopo Biraghi al Torino, il club di Commisso sta per definire anche questa cessione con la società che ha raggiunto l’intesa per il prestito del calciatore che si unirà ad un top club del campionato italiano.

E’ il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio a rilanciare la notizia relativa al possibile interesse della Fiorentina nei confronti di Dany Mota del Monza.

L’attaccante portoghese, che Palladino conosce molto bene, potrebbe essere il nuovo rinforzo del reparto offensivo della viola che sta per concludere un altro affare in uscita.

Infatti, nelle ultime ore ci sono stati dei contatti per portare al Milan Sottil che è il nome scelto dai rossoneri per completare il reparto offensivo della squadra di Conceicao. Protagonista della prima parte di stagione con la viola, ha totalizzato 25 presenze con 5 gol e 3 assist tra Conference League, Coppa Italia e Serie A.

Il giocatore, classe 1999, andrà a sostituire, numericamente, Okafor che sta per firmare con il Napoli. Un intreccio di mercato che potrebbe concludersi entro le 23,59 di questo lunedì 3 febbraio 2025 con Sottil al Milan e Dany Mota alla Fiorentina.

