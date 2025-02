Milan, caos e cessione forzata: via l’idolo dei tifosi, protesta social

Il Milan vive un momento di incertezza totale che sta provocando grande caos: ora è pronta un’altra grande cessione.

I rossoneri sono in un periodo di crisi, non sono mai riusciti a trovare la strada giusta per perseguire gli obiettivi che erano stati prefissati a inizio stagione e quindi la situazione non è semplice da gestire. Tutti pensavano che con il cambio allenatore sarebbe cambiato tutto e invece oltre la vittoria della Supercoppa i problemi sono sempre gli stessi e non è cambiato nulla in positivo, anzi.

Il futuro del Milan dipende anche dalle ultime mosse di calciomercato nelle ore finali del mercato invernale e ora può esserci un’altra cessione a sorpresa.

Calciomercato Milan: un altro addio a sorpresa

Il Milan ha ceduto Alvaro Morata al Galatasaray nelle ultime ore di mercato. L’affare si è chiuso all’improvviso, è successo tutto come un fulmine a ciel sereno e poi sono stai rivelati i motivi nascosti: un rapporto mai nato con Sergio Conceiçao che ha creato grossi dissapori nel gruppo rossonero.

La dirigenza del Milan ha deciso di operare in maniera molto pesante, e nelle ultimissime ore del mercato invernale potrebbero esserci ulteriori e clamorose novità per il futuro del club rossonero.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan potrebbe cedere un altro calciatore importante: i tifosi sono esplosi sul web, la polemica è infinita.

Milan, salta la cessione di Tomori: via Pavlovic sul gong

Il Milan ha bisogno di rinforzare in maniera seria la rosa a disposizione di Sergio Conceiçao che non vive un rapporto semplice con il gruppo e i rischi sono quelli di non raggiungere gli obiettivi prefissati a inizio stagione.

La giornata di ieri è stata importantissima per il futuro di Fikayo Tomori. Il difensore inglese era a un passo dall’addio, con il Tottenham che aveva deciso di acquistarlo a 30 milioni di euro ma poi lui ha deciso di rifiutare e di restare in rossonero per giocarsi le sue chance con Conceiçao.

Secondo quanto riferisce il Daily Mail, ora il Crystal Palace sta spingendo per Pavlovic. Il Milan ha intenzione di salutare almeno un altro calciatore importante per incassare cifre alte e ora il centrale serbo, fondamentale contro il Parma, è a un passo dall’addio.

Pavlovic via dal Milan: i tifosi insorgono sul web

Il Milan può cedere subito Strahinja Pavlovic al Crystal Palace. La situazione potrebbe sbloccarsi già nella giornata di oggi e diventare ufficiale nell’immediato post derby. E intanto i tifosi sul web non hanno accolto con favore questa notizia.

I tifosi del Milan vorrebbero Pavlovic titolare perché dimostra grande fervore, attaccamento alla causa e soprattutto tanta qualità ma evidentemente non vale lo stesso per Conceiçao che non lo considera centrale né incedibile.