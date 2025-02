Juventus, salta tutto all’ultimo: volo annullato, spunta l’alternativa

Il calciomercato della Juventus vive ore frenetiche per la fine della sessione invernale: il colpo rischia di saltare definitivamente all’ultimo.

I bianconeri sono al lavoro per completare al meglio la rosa a disposizione di Thiago Motta. Si è lavorato solo su prestiti perché solo a giugno la rosa dovrà essere rivoluzionata in base agli introiti legati alla Champions League e alle possibili cessioni che ci saranno. Gli obiettivi cambieranno e si discuterà anche del futuro dell’allenatore che oggi è in bilico e non sa ancora se siederà sulla panchina bianconera.

Il futuro della Juve si decide in queste ore, con tanti cambiamenti che possono ancora esserci e dare un’ulteriore accelerata al progetto avviato a inizio stagione.

Calciomercato Juventus: urge un nuovo colpo in difesa

La Juventus è piena di problemi e difficoltà in questo momento della stagione e vuole fare in modo che la situazione possa cambiare immediatamente. Ci sono grossi movimenti intorno ai bianconeri, con il direttore Giuntoli che sta provando ad accontentare Thiago Motta sotto tutti i punti di vista ma non è semplice migliorare la rosa nelle ultime ore di mercato.

Sono già arrivati dei volti nuovi, in prestito, e qualche altra mossa è ancora possibile entro il gong finale. Però non mancano problemi e difficoltà nel riuscire ad accontentare tutte le richieste dei club e dei calciatori con cui si va a trattare e in questo momento sono sorti degli intoppi.

Secondo le ultime notizie, la Juventus cerca un nuovo colpo in difesa ma dopo aver chiuso l’affare ora rischia di saltare.

Volo annullato: la Juventus prova a riprogrammare le visite mediche

La Juventus è in trattativa con il Newcastle per l’acquisto di Lloyd Kelly. Dopo una ricerca infinita di nomi su cui puntare per la difesa, alla fine Giuntoli e Thiago Motta hanno valutato il centrale inglese classe ’98 come il colpo giusto da prendere in prestito per completare il parco difensori e terminare l’assetto della rosa.

Juventus e Newcastle avevano trovato un accordo di massima per Kelly ma ora è nato un problema. Secondo quanto rivela Matteo Moretto, sono ripartiti i contatti tra Juventus e Newcastle per sbloccare la distanza sui termini di pagamento. Il volo privato prenotato per il difensore inglese è stato posticipato di qualche ora. L’affare non è ancora 100% chiuso.

Al momento il volo prenotato è stato, dunque, annullato e si cerca la quadra per riprogrammarlo nelle prossime ore.

Juventus-Kelly non definito: spunta l’alternativa

Lloyd Kelly alla Juventus non è ancora un affare definito e le ultime difficoltà fanno pensare che possa anche arenarsi la trattativa e saltare definitivamente. Ma la Juve ha bisogno di un nuovo difensore e Giuntoli sta già valutando le alternative.

Il nome in cima alla lista di Giuntoli per la difesa è quello di Saba Goglichidize, difensore dell’Empoli che sa giocare in tutti i ruoli della difesa e sarebbe un colpo low cost per completare la rosa.