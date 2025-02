Colpo in Premier della Juventus: affare da 20MLN

Dopo Kolo Muani, Alberto Costa e Renato Veiga, la Juventus potrebbe presto regalare a Thiago Motta il quarto rinforzo di questo calciomercato.

Stando alle ultime notizie, infatti, Giuntoli starebbe lavorando in prima persona per riuscire a chiudere quest’operazione dalla Premier League. I presupposti per farlo ci sono tutti, anche se al momento la distanza tra le parti sarebbe ancora importante. Nonostante questo, comunque, la volontà del ragazzo sembrerebbe essere quella di vestire bianconero, motivo per il quale già nelle prossime ore i contatti potrebbero intensificarsi.

Da capire però se c’è margine di trattative, con Giuntoli che sarebbe pronto a scoprire il proprio asso nella manica per riuscire a mettere a disposizione di Thiago Motta il giocatore.

Colpo in Premier League della Juventus

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata della Juventus, ancora alla ricerca di un difensore centrale dopo che l’affare Kevin Danso è saltato quando invece sembrava essere tutto pronto.

L’infortunio di Pierre Kalulu obbliga la Juventus ad operare in quel ruolo, anche perché la coperta è cortissima ed il mese di febbraio si pronostica essere piuttosto intenso per la formazione di Thiago Motta. Per questo motivo la Vecchia Signora qualcosa farà, come lasciato intendere anche dagli ultimi movimenti registrati dalle parti della Continassa. Nonostante Danso fosse il preferito in assoluto, nella sua lista Giuntoli avrebbe anche i nomi di alternative valide, con quella della Premier League che convincerebbe più di tutte.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, la Juventus è pronta a fare all-in su Lloyd Kelly del Newcastle in questi ultimi giorni di calciomercato. Ai margini del progetto tecnico dei Magpies, il difensore inglese si sarebbe detto entusiasta della possibilità di passare da un bianconero all’altro, anche per dare continuità ad un processo importante di crescita che si è per l’appunto fermato col suo approdo a St. James’s Park.

Nuovo difensore per la Juventus: affare da 20MLN

Per andare a rinforzare la propria difesa la Juventus avrebbe messo gli occhi su Lloyd Kelly del Newcastle. O meglio, è lui il giocatore individuato per andare a completare un reparto, come quello arretrato, che ne sta cadendo letteralmente a pezzi per via dei tanti infortuni.

Il giocatore avrebbe già aperto alla cessione, così come lo stesso club inglese, peccato però che la distanza tra le parti ad oggi è importante. La Vecchia Signora mette sul tavolo proposta e cifre che non combaciano con le richieste dei Magpies, che stando a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, sarebbero disposti a cedere in prestito Kelly ma con opzione di obbligo di riscatto ad una cifra compresa tra i 15 ed i 18 milioni di euro. Staremo a vedere.