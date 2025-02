Esonero in Serie A dopo il week-end: circola una voce sul sostituto

“Si salvi chi può” è lo slogan perfetto che anticipa quella che è questa giornata in Serie A, che parte dalle 12 e 30 di questa domenica.

Dopo gli anticipi che si sono già giocati, c’è quello delle 12 e 30 e che apre questa domenica che sarà tutta da seguire per le diverse situazioni di classifica e nelle affascinanti sfide del nostro campionato.

Da una parte c’è quella per la lotta al titolo che coinvolge il derby di Milano e la sfida in serata del Napoli che va all’Olimpico subito dopo la partita di Milano, con l’Inter che sta rincorrendo gli azzurri e che spera di poter rosicchiare qualche punto, passando proprio per quelli che vorrà ottenere nel derby a San Siro. Dall’altra c’è il Napoli a Roma, ma appunto, non solo. Una sfida, quella che si gioca alle 12 e 30 che potrebbe cambiare per sempre la storia di uno dei due allenatori. Circola una voce in merito al possibile esonero dopo questo week-end, con annesso sostituto per la panchina, nel ruolo di nuovo allenatore.

Esonero in Serie A: circola una voce sulla sfida delle 12 e 30

Potrebbe essere l’ultima partita sulla panchina del proprio club, quella che si vedrà alle 12 e 30, per la sfida di Serie A.

Si tratta infatti di un club che fino a questo momento non ha convinto a pieni voti, con un ultimo treno che potrebbe veder coinvolto nelle voci l’allenatore che era stato scelto nel progetto tecnico che ha visto l’insoddisfazione dell’ambiente dopo un primo periodo buono vissuto all’interno della stessa società.

Riguarda la posizione dell’allenatore per Juventus-Empoli che, in realtà, vede coinvolti entrambi i tecnici. Proprio entrambi gli allenatori, Thiago Motta e Roberto D’Aversa, rischiano il posto. L’ultimo treno, per entrambi, potrebbe passare in questa sfida che si giocherà oggi.

Ultimo treno ed esonero in Serie A: spunta un’ipotesi in Italia

L’ipotesi in Italia è quella di vedere consumato un esonero al seguito della sfida delle 12 e 30 in Serie A. La Juventus, dal 22 dicembre, ha vinto soltanto due partite. Una appunto, prima di Natale, contro gli ultimi in classifica del Monza e l’altra all’Allianz Stadium contro il Milan. Troppo poco per chi, senza l’alibi degli infortuni, doveva fare di più. Dall’altra parte invece c’è l’Empoli di D’Aversa che, “ringraziando” di trovarsi dietro squadre che fanno fatica, è ancora out dalla lotta per la retrocessione, ma risultati positivi – una vittoria, in sostanza – non arrivano dall’8 dicembre, quando i toscani si imposero contro l’Hellas Verona. Pertanto, per entrambi gli allenatori – in particolar modo per l’italo-brasiliano, uscire con un brutto risultato da Juve-Empoli, vorrà dire esonero.

Chi arriva in Serie A dopo l’esonero? Ipotesi traghettatore

Per la Juventus, arriverebbe un traghettatore in caso di esonero per Thiago Motta. Le voci portano sia a Pirlo che a Tudor. Per quanto riguarda i toscani, invece, si cercherebbe una figura importante e di buon livello e le ipotesi vedono Aquilani, che avrebbe la sua prima vera occasione in Serie A, dopo quanto fatto di buono tra la Fiorentina Primavera e il Pisa in Serie B.