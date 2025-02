Sconfitta decisiva, altro esonero in Serie A: pronto Pirlo

L’ennesima sconfitta di questo campionato ha messo la dirigenza difronte ad una scelta tanto complicata quanto inevitabile.

Stando alle ultime notizie, infatti, proprio in questi minuti lo stato maggiore del club dovrebbe riunirsi per decidere il da farsi con l’allenatore, che sembrerebbe aver sciupato anche l’ultima occasione a disposizione. Quest’oggi era importantissimo vincere per cercare di cominciare a risalire la classifica, ma la squadra ha ancora una volta pagato i propri errori.

Da capire adesso come si evolverà la situazione in panchina, con l’allenatore che potremmo dire avere le ore contate, soprattutto se si considera il fatto che attorno alla sua posizione starebbe cominciando ad aleggiare con imponenza lo spettro di Andrea Pirlo.

Altra sconfitta, altro esonero in Serie A

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati mondiali ed europei, soprattutto in Serie A, dove nelle prossime ore potrebbe saltare l’ennesima panchina della stagione.

La non vittoria di questo pomeriggio ha ulteriormente complicato i discorsi salvezza per la squadra, ad un passo dall’essere condannata alla retrocessione. E pensare che ad inizio anno si credeva che si potesse rimanere in Serie A senza troppo problemi, soprattutto dopo gli importanti investimenti fatti in estate. Qualcosa è però andato storto, e sarà compito della proprietà capire cosa non bisognerà sbagliare in futuro. Nel frattempo si cerca una soluzione a questo momento, anche perché fino a quando la matematica non la condanna, la squadra ha intenzione di puntare comunque alla sopravvivenza, ma potrebbe farlo con un nuovo allenatore alla propria guida.

Stando alle ultime notizie, infatti, quella contro l’Udinese potrebbe essere stata l’ultima partita alla guida del Venezia per Eusebio Di Francesco. Ad oggi la salvezza per i lagunari dista troppi punti, motivo per il quale si potrebbe decidere di cambiare in panchina per cercare di dare una scossa ad ambiente e squadra in vista di una seconda parte di stagione infernale.

Cambio in panchina, pronto Andrea Pirlo

Il Venezia potrebbe seriamente valutare la possibilità di separarsi da Eusebio Di Francesco dopo la partita di Udine. Il risultato al termine die 90 minuti non è assolutamente quello che si aspettava né la dirigenza lagunare né tantomeno l’allenatore italiano, che potrebbe pagare di errori non suoi.

Al momento nulla di deciso, ma l’impressione è che nelle prossime ore il Venezia si riunirà per decidere il da farsi, con i nomi dei possibili sostituti che starebbero cominciando ad uscire fuori. Tra tutti gli allenatori disponibili, però, quello più accessibile, se consultiamo la lista di Transfermarkt, è Andrea Pirlo, che per certi versi sarebbe anche l’ideale per questa squadra, complice la sua precedente esperienza in Serie A alla guida dalla Juventus. Non ci resta dunque che capire se Eusebio Di Francesco ha terminato o no il suo credito in laguna.