Esonero in Serie A: è tutto pronto, sta firmando Tudor

Cambio in panchina con l’esonero dell’allenatore che può essere sostituito da Igor Tudor. Ecco tutti i dettagli su questo nuovo affare.

Destino ormai segnato per l’allenatore, che è stato messo in discussione a seguito di un altro risultato negativo, ottenuto dalla squadra in questo turno di Serie A.

Pre allertato Igor Tudor che, tra quelli attualmente liberi, è uno dei migliori visto che ha già maturato esperienza nel campionato italiano ed ha uno stipendio alla portata del club che è pronto ad effettuare questo cambio in panchina, sfruttando anche gli ultimi giorni di calciomercato per migliorare la rosa, che può contare già su delle buone individualità.

Nuove voci di mercato che arrivano direttamente dagli spogliatoi, con i dirigenti fuoriosi per questo ennesimo ko della squadra che non riesce ad avere continuità in questo campionato di Serie A.

La situazione si fa seria, visto che mancano appena quindici partite alla fine della stagione. I punti a disposizione, per raggiungere l’obiettivo, ci sono ma questi passi falsi mirano l’entusiasmo della proprietà e della squadra che adesso è pronta ad accogliere un nuovo allenatore.

Infatti, nelle ultime ore ha preso corpo l’idea di un esonero con l’arrivo di un altro tecnico che può portare delle nuove motivazioni ad un gruppo che dovrà reagire in vista delle prossime sfide di campionato.

Esonero in Serie A: la decisione della società

Igor Tudor può tornare ad allenare in Serie A.

L’allenatore croato, attualmente fermo dopo l’addio dalla Lazio nella passata stagione, ha tutte le carte in regola per guidare la squadra che vuole raggiungere quanto prima l’obiettivo salvezza.

I dirigenti, infatti, stanno valutando riguardo la possibilità di esonerare Fabregas e nominare come nuovo allenatore del Como Tudor.

Como: Fabregas a rischio esonero?

Appena 22 punti per il Como, due in più dalla zona retrocessione. E’ questo il risultato dell’allenatore spagnolo, alla sua prima esperienza in Serie A. Nonostante tutto, il tecnico ha la grande fiducia della proprietà e anche dell’ambiente.

I giocatori sono dalla parte di Fabregas, che ha costruito questo gruppo ed inciso anche nelle ultime scelte di calciomercato.E’ difficile, dunque, pensare ad un addio anticipato anche se il calendario non aiuta il Como, che nelle prossime partite dovrà affrontare: Juventus, Fiorentina, Napoli e Roma.

Ecco perché, sullo sfondo, resta viva la suggestione Tudor che può essere la principale opzione per il Como in caso di esonero di Fabregas.