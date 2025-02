Milan e Juventus vivono un momento tremendo sotto tutti i punti di vista: i progetti con Thiago Motta e Conceiçao non funzionano, pronto il doppio esonero.

Le difficoltà della Juventus e del Milan sono sotto gli occhi di tutti e non possono più essere nascoste né non affrontate a dovere. Ci sono troppi problemi e probabilmente i risultati sono solo l’ultimo tassello di questo puzzle di grandi capitomboli che ci sono stati negli ultimi mesi. Alla Juventus Thiago Motta non è mai riuscito a incidere quanto avrebbe dovuto e l’insoddisfazione di tutto l’ambiente bianconero si può toccare con un dito.

In casa Milan, invece, a niente è servito l’inizio del nuovo progetto con Fonseca e peggio ancora sta andando quello con Conceiçao, al netto di un trofeo che, però, non ha fatto altro che aumentare le difficoltà.

Milan e Juventus in crisi: esonero per Conceiçao e Thiago Motta

La crisi del Milan nata nel post Pioli ha portato a quello che c’è oggi: la distruzione totale della soddisfazione del popolo rossonero. Nessuno è contento di quello che si sta facendo, nessuno guarda al futuro con entusiasmo e con ambizione. Piuttosto c’è in tutti la consapevolezza che non ci si riuscirà a rialzare nel breve tempo.

Lo stesso vale per la Juventus che dopo l’addio di Allegri (e già alla fine del suo percorso in realtà) è diventatata una polveriera. Polemiche e caos ogni settimana che non hanno mai permesso al nuovo allenatore e alla squadra di pensare solo al campo e ci sono stati troppi problemi extra.

Secondo le ultime notizie, si va verso il doppio esonero di Thiago Motta e Conceiçao al termine della stagione.

Juventus, esonero Thiago Motta: chi firma al suo posto

La Juventus non sta raggiungendo gli obiettivi stagionali prefissati e le difficoltà sono ormai così palesi da essere diventati normalità. Né in Serie A né in Champions League si riesce a fare bene come ci si aspettava e le colpe sembrano essere tutte di Thiago Motta. In realtà c’è un mondo alle sue spalle che non sta funzionando bene e che non è una buona base per costruire il “grattacielo bianconero” che si sognava.

Se i risultati dovessero continuare a non soddisfare e se a fine stagione non saranno raggiunti determinati obiettivi, l’esonero di Thiago Motta è una possibilità concreta.

Al suo posto la Juventus pensa a un allenatore come Roberto Mancini. Tecnico di grande esperienza internazionale, di polso, di qualità e soprattutto un grande gestore di gruppi, potrebbe essere capace di riportare la Juve in una via lineare e costruire un futuro serio.

Milan, esonero Conceiçao: il nuovo allenatore

Situazione molto simile alla Juventus la vive anche il Milan. Evidentemente il problema è alla radice, con una dirigenza sostanzialmente assente, almeno nei valori del “milanismo”. Non ci sono figure di riferimento e non ci sono veri “tifosi del Milan”, come lo era Maldini fino a qualche tempo fa.

Conceiçao sembrava aver trovato la cura giusta e invece è in rotta di collisione con mezzo spogliatoio e molti calciatori sono già schierati contro di lui. A fine stagione potrebbe esserci il suo esonero e l’avvio di un nuovo progetto affidato a Xavi Hernandez. L’ex allenatore del Barcellona era stato contattato anche in estate dalla dirigenza rossonera e potrebbe essere lui l’ancora di salvataggio di un club che è in un momento di confusione totale.