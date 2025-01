Juventus, colpo Scudetto per gennaio: arriva dagli svincolati

La Juventus si è messa in moto per regalare alcuni colpi importanti a Thiago Motta per competere al massimo per il resto della stagione.

La squadra bianconera ha obiettivi davvero importanti per il futuro e soprattutto la voglia di tornare a competere per obiettivi di gran livello sin da subito. La scorsa estate ha fatto sì che si partisse con un nuovo progetto targato Thiago Motta ma fino a questo momento le difficoltà sono state maggiori di quanto ci si potesse aspettare e per questo ci sono enormi problemi di gestione del futuro.

Le ultime notizie che riguardano il mercato della Juve sono confortanti per il tecnico bianconero che può accogliere un colpo a zero di grande spessore già nei prossimi giorni.

Calciomercato Juventus, colpo a zero dagli svincolati

Le difficoltà della Juventus in questo momento sono molteplici e la classifica certamente non sorride ai bianconeri che intendono migliorare immediatamente per riuscire a vivere con serenità la seconda parte di stagione. Questo è il motivo che sta portando Giuntoli e lo staff di mercato a valutare nomi di un certo spessore anche tra gli svincolati.

La rosa della Juventus va certamente completata in tutti i reparti, visto che ci sono stati molti infortuni che non hanno permesso a tutti di amalgamarsi con il gruppo di Thiago Motta.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus sta tentando un colpo a zero dagli svincolati: è un affare importante che Giuntoli vuole chiudere.

Juventus, dagli svincolati può arrivare il vero “10”

Cristiano Giuntoli sta studiando le mosse giuste per riuscire a migliorare la Juventus di Thiago Motta e poter ambire a tutti gli obiettivi fino a fine stagione. Al momento le difficoltà sono molteplici, i gol sono pochi e anche le vittorie non arrivano in maniera consistente e per questo servirà necessariamente qualche innesto sul mercato per riuscire a rendere felice il tecnico.

Secondo quanto riferisce fichajes.net, la Juventus è sulle tracce di Rafinha. Il calciatore brasiliano è svincolato, ha lasciato l’Al-Arabi ed è alla ricerca di un nuovo club in Europa per tornare a splendere come ha fatto negli anni tra Barcellona e PSG.

Rafinha ha ancora 31 anni e quindi è un nome che può convincere in tutto e per tutto la Juventus. È anche un “low cost” perché si accontenterebbe di un contratto di un anno e mezzo da 2 milioni totali, quindi rientrerebbe tranquillamente nei parametri bianconeri.

Rafinha alla Juventus: ha già detto sì

Rafinha alla Juventus sarebbe un colpo importante perché si tratta di un calciatore ancora nel pieno della carriera e che se entra subito in condizione potrebbe mettere in difficoltà Thiago Motta nello schieramento tattico.

Rafinha ha dato il suo sì alla Juventus che, ovviamente, ha ancora qualche remora sul suo contratto e sulle sue condizioni fisiche. Verrà valutato con calma e poi verrà presa una decisione definitiva.