Pronto l’esonero, faccia a faccia presidente-allenatore: scelto il sostituto

Il calcio italiano è pieno di esoneri e di notizie che vogliono l’addio di uno o dell’altro allenatore dopo le prime partite complicate.

Il nostro calcio è ricco di colpi di scena che possono diventare sempre più intriganti per il prosieguo dei campionati. La situazione legata al futuro è ancora in bilico per molti allenatori che nelle ultime settimane non sono riusciti a trovare i risultati giusti e soprattutto non hanno avuto modo di mettere tutto in ordine e ora la classifica inizia a farsi preoccupante.

Da settimane si parla di possibili esoneri in continuazione tra Serie A e Serie B, visto che ora si è arrivati a metà campionato e vanno tirate definitivamente le somme per capire come andare avanti e quali saranno gli obiettivi di fine stagione.

Esonero già pronto: contatti con il nuovo allenatore

Gli esoneri nel calcio italiano sono costanti e ogni settimana ci sono rischi sempr più frequenti per molti allenatori che non hanno iniziato benissimo la stagione.

I destini degli allenatori sono segnati solo ed esclusivamente dai risultati e dal rapporto che creano all’interno dello spogliatoio con la squadra e lo staff. Quando non arrivano, poi, a volte l’unico a pagare è proprio l’allenatore.

Secondo le ultime notizie, ora è pronto un altro esonero che nessuno si sarebbe aspettato: sono stati avviati i contatti con il possibile nuovo allenatore.

Palermo nel caos: confronto tra la società e Dionisi

Il Palermo aveva ambizioni importantissime a inizio stagione, ovvero la promozione in Serie A. Dopo anni di costruzione e prove su prove per tornare nel massimo campionato, in estate la società che fa capo al City Group si è affidata ad Alessio Dionisi per tentare di raggiungere l’obiettivo.

Il Palermo è andato in ritiro dopo l’ultima sconfitta. Le aspettative iniziali sono state ampiamente deluse perché il distacco di 16 punti dal Sassuolo capolista e la preoccupante vicinanza alla zona retrocessione sono drammatiche per quelli che erano gli obiettivi.

Il City Football Group ha chiesto una reazione urgente, altrimenti Alessio Dionisi rishcia l’esonero dal Palermo. In queste ore di ritiro è andato in scena un faccia a faccia tra la dirigenza e l’allenatore, a cui è stato ben chiarito il futuro.

Esonero Dionisi: il Palermo pensa a Vivarini

L’esonero di Alessio Dionisi dal Palermo non è impossibile. Tutto dipende dalla prossima partita dei rosanero che affronteranno il Catanzaro di fronte al proprio pubblico che ora vuole la scossa definitiva e uno scatto verso un futuro migliore.

Il Palermo pensa a Vincenzo Vivarini per sostituire Alessio Dionisi. L’ex allenatore del Frosinone potrebbe prendere il posto in panchina in caso di sconfitta contro il suo ex Catanzaro, aprendo un plot twist clamoroso.