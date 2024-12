Esonero ufficiale, sorpresa in panchina: ha firmato Ezio Capuano

Il calcio italiano è pieno di situazioni complesse per molti allenatori: ora è arrivato un altro esonero e la firma di Ezio Capuano.

L’allenatore campano è famosissimo per la sua verve estremamente accesa e particolare e per il suo modo di gestire i gruppi in difficoltà e portarli al successo. Negli anni si è costruito una carriera incredibile nei campionati inferiori e anche in questa stagione sta facendo parlare continuamente di sé, tra esoneri, dimissioni e nuovi incarichi.

Il nome di Ezio Capuano è spesso accostato anche a panchine molto importanti e ora è arrivato il suo momento di tornare in gioco dopo un inizio di stagione estremamente movimentato per il mister.

Esonero ufficiale: Ezio Capuano il nuovo allenatore

Il calcio italiano vive un momento estremamente particolare. Siamo arrivati quasi alla metà dei campionati e per questo motivo ci sono valutazioni in corso per decidere se continuare con gli allenatori attuali o procedere a eventuali esoneri.

Il profilo di Ezio Capuano è sempre accostato a squadre che hanno una gran tifoseria da accontentare e soprattutto a quelle che hanno ambizioni e obiettivi importanti. Negli anni si è distinto per aver raggiunto traguardi importantissimi in diverse categorie e in più campionati, ma anche per i suoi sfoghi iconici che ancora oggi girano nel web.

Secondo le ultime notizie, ora la decisione sul futuro è stata presa ufficialmente: esonerato l’allenatore e colpo Ezio Capuano in panchina.

Trapani: esonerato l’ex Napoli Salvatore Aronica

Il Trapani in Serie C ha deciso di esonerare Salvatore Aronica. La squadra siciliana è al decimo posto in classifica nel Girone C, a 24 punti. Le ultime due partite non sono andate come sperava la società che solo pochi mesi fa aveva affidato l’incarico di allentore all’ex calciatore di Napoli e Palermo, tra le altre.

I risultati non sono stati favorevoli all’allenatore siciliano che dopo vari tentativi di salvare la sua panchina e dopo diversi confronti con la società, è stato esonerato. Il Trapani a inizio stagione aveva ambizioni serie: qualificarsi ai playoff e giocarsi la qualificazione in Serie B, ma in questo momento c’è ancora tanto lavoro da fare prima di riuscire a immaginare un futuro migliore.

L’esonero di Aronica ha portato Ezio Capuano al Trapani. L’annuncio è arrivato nella giornata di oggi e fa capire ai tifosi che ci sono ancora obiettivi importanti in palio.

Capuano al Trapani: è la terza squadra in stagione

Ezio Capuano è il nuovo allenatore del Trapani. L’allenatore campano è pronto a rimettersi ancora una volta in gioco in questa stagione dopo le prime due avventure estremamente complicate. Qualche mese fa ha rassegnato le dimissioni da allenatore del Foggia e prima ancora era stato esonerato dal Taranto dopo aver presentato diversi certificati medici in segno di protesta nei confronti della società che stava abbandonando tifosi, calciatori e staff.

Ora Ezio Capuano ricomincia dalla Sicilia, con l’obiettivo di riuscire a superare tutte le difficoltà del caso e portare il Trapani nelle posizioni più alte della classifica.