Infortunio Morata e Loftus-Cheek: si allungano i tempi di recupero

Il Milan ha perso sia Alvaro Morata che Ruben Loftus-Cheek per infortunio nella partita di Champions League contro lo Stella Rossa.

I due calciatori sono usciti dal campo praticamente nello stesso momento, alla mezz’ora del primo tempo per un problema muscolare. I volti dei due calciatori sono parsi subito preoccupati e preoccupanti. Dopo le due sostituzioni il Milan ha comunque trovato la strada giusta per riuscire a vincere la partita e a fare un balzo in avanti importante nella classifica che ora fa sperare ancora in un risultato positivo verso il futuro.

Il doppio infortunio preoccupa il Milan che perde due pedine importanti nello scacchiere di Paulo Fonseca che ora deve trovare le armi giuste per far bene.

Milan, doppio infortunio per Morata e Loftus-Cheek

Il Milan ha perso Alvaro Morata per infortunio. Non è la prima volta in questa stagione che l’attaccante spagnolo si ferma per un problema fisico: ha già saltato diverse partite in questo campionato e per questo anche i tifosi non sono contentissimi dell’apporto che sta dando alla squadra.

Le condizioni di Morata sono e saranno da tenere sotto controllo perché la sua fragilità muscolare rischia di creare problemi molto seri al futuro del Milan che, però, ieri si è affidato a Camarda e Abraham per vincere la partita e sono stati proprio loro, poi, a confezionare il 2-1 finale.

Anche per Loftus-Cheek la situazione muscolare è da tenere sotto controllo. Il centrocampista inglese non ha troppo spazio in rossonero e perdendo altre partite per infortunio vedrà ridurre ancor di più il suo spazio.

Condizioni e tempi di recupero di Morata

Subito dopo la partita Morata è stato controllato dallo staff medico del Milan che ha riscontrato un problema muscolare e ha subito messo in pratica le cure del caso per alleviare il dolore ed evitare che il problema potesse diventare più serio del previsto.

In mattinata il Milan ha diramato una nota ufficiale con cui ha comunicato le condizioni di Alvaro Morata dopo l’infortunio. “Trauma elongativo in regione adduttoria. L’esame ha escluso lesioni ai muscoli adduttori“.

Quali sono i tempi di recupero di Morata? La notizia positiva è che nell’arco di pochi giorni Morata potrà tornare tranquillamente in campo se sentirà che qualsiasi dolore sarà sparito. Quindi salterà al massimo solo la partita di domenica contro il Genoa, per poi tornare contro il Verona.

Infortunio Loftus-Cheek: peggio di Morata

“Lesione del bicipite femorale destro“, questa è la nota che, invece, riguarda le condizioni di Ruben Loftus-Cheek dopo l’infortunio occorso contro la Stella Rossa. Per il centrocampista inglese la situazione è meno sorridente rispetto a quella di Morata.

“Verrà effettuata una nuova valutazione clinico-strumentale fra 7-10 giorni“. Dunque per Loftus-Cheek è già terminato il 2024 in maglia rossonera.