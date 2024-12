Allarme Juventus, doppio infortunio dopo la Champions: quando tornano

La Juventus ha vinto meritatamente contro il Manchester City ma ci sono problemi enormi legati alle condizioni di due calciatori bianconeri.

I bianconeri sono riusciti a vincere una partita importantissima in Champions League e ora gli obiettivi sono ancora più alti. La squadra di Thiago Motta ha risposto presente alla voglia della tifoseria di riuscire a fare bene in Europa e soprattutto alla volontà dell’allenatore di dare un segnale concreto per il futuro.

La vittoria della Juventus contro il Manchester City darà sicuramente una spinta in più per riuscire a fare meglio sia in Serie A che in Champions League ma certamente non mancheranno ulteriori problemi, soprattutto quelli legati all’infermeria.

Allarme Juventus, gli infortuni continuano: le ultime

La situazione infortuni per la Juventus sta diventando sempre più difficile da gestire. I rischi di perdere continuamente calciatori importanti è dietro l’angolo perché già ci sono state defezioni importanti e si rischia di andare sempre oltre.

Ora che è arrivata una bellissima vittoria in Champions League tutti si aspettano un altro passo in avanti anche in Serie A, con un gioco migliore, più fluido e soprattutto con calciatori pronti a fare la differenza in ogni partita.

Secondo le ultime notizie, in casa Juventus c’è un doppio infortunio che continua a preoccupare Thiago Motta in vista delle prossime partite.

Infortunio Cambiaso, condizioni e tempi di recupero

La Juventus si è subito ritrovata alla Continassa dopo la vittoria contro il Manchester City per iniziare a preparare la sfida di Serie A contro il Venezia in programma allo Stadium sabato alle 20.45.

Anche oggi Andrea Cambiaso ha lavorato a parte rispetto al resto del gruppo con i giocatori maggiormente impiegati che hanno fatto una seduta defaticante. Il jolly bianconero si era fermato nella partita contro il Bologna per una distorsione alla caviglia che lo ha tenuto fuori in Champions League.

Il suo recupero sembra, però, improbabile per la partita contro il Venezia. Le sue condizioni verranno monitorate nell’arco dei prossimi giorni per capire se potrà andare almeno in panchina nella sfida di sabato sera.

Infortunio Nico Gonzalez: l’argentino preoccupa

Anche Nico Gonzalez è ancora fermo per infortunio. Il calciatore argentino era arrivato per essere il titolare della rosa di Thiago Motta ma si è infortunato tempo fa e non ha ancora recuperato del tutto. Anche all’indomani della partita contro il Manchester City ha lavorato a parte e anche lui è in dubbio per il Venezia.

L’infortunio di Nico Gonzalez è quello più preoccupante per Thiago Motta e la Juventus. È fermo da molto tempo e il suo recupero si sta allontanando sempre di più e certamente non fa piacere a nessuno nell’ambiente bianconero.