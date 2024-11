Serie A: torna Allegri, sta andando a firmare

Massimiliano Allegri sta tornando in Serie A: ieri ci sono stati contatti decisivi per il suo ritorno in panchina e ora può firmare il contratto.

Il tecnico livornese ha lasciato la Juventus al termine della scorsa stagione dopo la roboante vittoria della Coppa Italia all’Olimpico che poi ha portato al suo sfogo clamoroso che nessuno si aspettava in quei termini. L’addio rovinoso alla Juve è stato anche fatale, probabilmente, per l’accordo con nuovi club che avevano pensato a lui per ricominciare in questa stagione e alla fine si sono ritrovati a scegliere altri allenatori e ora sono in difficoltà.

Il ritorno di Massimiliano Allegri in Serie A è una possibilità concreta che sta prendendo forma ora dopo ora e in questi giorni di pausa totale potrebbe essere arrivato il suo momento.

Allegri torna in Serie A: le ultime

Massimiliano Allegri è uno dei nomi che stanno monitorando tutte le squadre che intendono prendere un nuovo allenatore subito per provare a vincere e a rimettere a posto la classifica. Dalla Serie A ai campionati esteri, il tecnico livornese è uno dei più ricercati e chiacchierati e ora potrebbe finalmente essere arrivato il suo momento di firmare un nuovo contratto.

Alla Serie A manca un allenatore come Allegri? Forse sì, visto che nell’ultimo periodo ci sono state molte difficoltà che probabilemente con il tecnico toscano non si sarebbero verificate.

Secondo le ultime notizie riguardanti la Serie A, Massimiliano Allegri è uno degli allenatori che presto firmeranno con i club del nostro campionato.

Allegri primo nome per la Roma: ieri era a San Siro

Allegri è in pole position per allenare la Roma. Dopo l’ennesima sconfitta e il secondo esonero in tre mesi, i Friedkin potrebbero finalmente pensare di affidare la panchina a un allenatore estremamente esperto e capace di gestire gruppi complicati. I risultati sono il sale del lavoro di Allegri che nel tempo ha portato avanti la cultura del “corto muso” (come è stata ribattezzata) che gli ha sempre portato molta fortuna.

Il ritorno di Allegri in Serie A potrebbe avvenire in un ambiente incandescente ed estremamente complicato da gestire come quello romano che è ferito da quanto accaduto fino a questo momento e ora ha bisogno di dare una svolta totale al campionato.

Ieri sera Massimiliano Allegri era a San Siro e per molti era lì per studiare il prossimo avversario della Roma, il Napoli di Antonio Conte.

Allegri-Roma: sarebbe l’unica scelta sensata

Il futuro della Roma potrebbe essere nelle mani di Allegri e forse sarebbe l’unica scelta sensata dei Friedkin in questa stagione. Il tecnico livornese metterebbe in ordine uno spogliatoio in subbuglio e poi farebbe in modo che il popolo romanista torni ad affezionarsi ai propri beniamini.

Sono ore caldissime per il ritorno di Allegri in Serie A: la Roma aspetta di capire se ci sono tutte le carte in regola per arrivare alla fumata bianca.